Comme le veut la tradition, les concurrents participant aux 24 Heures du Mans se retrouvaient en piste dimanche dernier dans le cadre de la journée test, première opportunité de mesurer les forces en présence avant les essais et les qualifications dès le mercredi puis la course, dont le départ sera donné ce samedi à 16h00.

Ferrari domine l’épreuve avec sa 499P qui n’a pour l’instant jamais perdu aux 24 Heures du Mans depuis sa première participation en 2023, malgré la concurrence de Toyota et Porsche (marque aujourd’hui retirée de l’épreuve). La formation italienne a aussi dominé le classement du championnat du monde d’endurance (WEC) l’année dernière, mais elle a vécu un début de saison 2026 difficile lors des deux premières courses de la saison (remportées par Toyota à Imola puis la surprenante équipe BMW à Spa-Francorchamps).

Une Aston Martin Valkyrie meilleur temps !

Sur cette journée test des 24 Heures du Mans 2026, c’est l’Aston Martin Valkyrie numéro 007 de Tom Gamble, Harry Tincknell et Ross Gunn qui a décroché le meilleur temps. L’Hypercar anglaise, seule voiture du plateau à disposer d’un moteur V12 atmosphérique sans la moindre hybridation contrairement à ses concurrentes, a signé un chrono en 3 minutes, 26 secondes et 293 millièmes dans l’après-midi. Elle a devancé la meilleure des Toyota (3 minutes, 26 secondes et 401 millièmes), la plus rapide des Cadillac (3 minutes, 26 secondes et 853 millièmes) et les deux Alpine. La meilleure des Ferrari n’est que neuvième, juste devant une surprenante Genesis et la première des Peugeot.

Il s’agit d’une surprise car les Aston Martin Valkyrie, débutantes en WEC lors de la saison dernière, sont connues pour faire partie des autos les moins compétitives du plateau (il s’agit d’un programme de compétition aux moyens moindres par rapport à ceux de Ferrari, Toyota, Genesis ou Peugeot). D’ailleurs, la pointe de vitesse récente des Anglaises, bénéficiant d’une BoP (balance de performance) plutôt favorable, est assez mal vue par les concurrents puisque cette auto ne compose pas avec la lourde et chère technologie électrique qu’embarquent les autres Hypercars.

Des chronos peu révélateurs, pour l’instant

S’il est toujours intéressant d’étudier les chronos réalisés lors de la journée test des 24 Heures du Mans, ces temps ne disent généralement pas tout du véritable rythme des voitures. Par le passé, beaucoup d’équipes choisissaient de cacher leur jeu et même lors des qualifications du jeudi, certaines d’entre elles ne roulent plus forcément à fond comme c’était le cas l’année dernière.

A noter cette image spectaculaire, prise par les spécialistes de 24h-en-Piste, montrant l’une des Toyota dans une position surréaliste après un accrochage le matin avec une auto de la catégorie LMP2. Non, il ne s’agit pas d’un montage. La voiture n’a pas été lourdement abîmée puisqu’elle a ensuite réalisé le second meilleur chrono de la journée.