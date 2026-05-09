A Spa, Peugeot part en pole loin devant Ferrari mais les pneus vont-ils tenir cette fois ?

Depuis les débuts de la Peugeot 9X8 en 2022 en compétition, l’Hypercar française souffre d’un manque chronique de performance dû à une évolution imprévue de la réglementation puis à des ajustements insuffisants pour redresser la barre au cours des saisons suivantes.

Peugeot Sport court toujours après sa première victoire avec cette auto qui n’a jamais réussi à s’imposer dans le championnat du monde d’endurance, contrairement à sa rivale de chez Alpine qui a tout de même décroché un trophée opportun au Japon l’année dernière.

Pole position à Spa-Francorchamps

Mais après une très belle session de qualifications lors de la première manche à Imola le mois dernier, où l’une des lionnes était passée très loin de la pole position, la 9X8 numéro 94 pilotée par Malthe Jakobsen, Théo Pourchaire et Loïc Duval a réussi à décrocher le meilleur temps hier dans le cadre du week-end des 6 Heures de Spa-Francorchamps en Belgique.

Au cours d’une session particulièrement serrée où les sept premiers se sont tenus en moins de quatre dixièmes, la Française a tenu tête à la Cadillac numéro 12 et aux deux Alpine devant la seconde Cadillac et les deux Aston Martin. Les favoris sont tous loin : la meilleure Ferrari n’est que huitième et la plus rapide des Toyota n’est même pas dans le top 10.

Les pneus tiendront-ils cette fois ?

A Imola lors de la première manche, la course avait été très décevante pour Peugeot Sport après les bonnes qualifications : les 9X8 ne parvenaient pas à faire fonctionner correctement les pneus sur de longs relais et elles ont progressivement dégringolé dans le classement.

L’épreuve tournera-t-elle mieux pour les lionnes à Spa-Francorchamps cet après-midi ? le circuit belge très lisse et rapide semble naturellement mieux convenir à l’auto de toute façon. Rappelons par ailleurs que la catégorie Hypercar du championnat du monde d’endurance est toujours régie par la BoP (balance de performance), qui ajuste artificiellement les performances des autos en fonction de leurs performances pour réduire les écarts. A noter que les Genesis débutantes semblent progresser : la meilleure des deux autos de la nouvelle écurie du groupe Hyundai Motors a terminé les qualifications à la 14ème place, devant une Ferrari et une Toyota.

Où suivre les 6 Heures de Spa 2026 ?

Pour ceux qui veulent suivre la course cet après-midi, le départ sera donné à 14h00 et l’épreuve sera retransmise sur Eurosport, l’Equipe et l’application payante du championnat WEC.