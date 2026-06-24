Peugeot propose déjà une remise sur sa E-208 GTI électrique sportive

Existe-t-il un marché pour les petites sportives 100 % électriques ? C’est ce qu’espèrent la plupart des constructeurs automobiles actuellement, qui se lancent de plus en plus sur le créneau des GTI sans pétrole. Abarth avait dégainé en premier avec sa 500e qui n’a jamais trouvé sa clientèle, avant d’être rejoint par Alpine (A290), Mini (JCW) ou encore Lancia avec l’Ypsilon HF.

Vous le savez, Peugeot arrive dans ce segment des petites sportives électriques avec la E-208 GTI, une auto basée sur la génération actuelle de la citadine qui reprend le groupe motopropulseur de la Lancia Ypsilon HF (mais aussi des Abarth 600e, Opel Mokka GSE et Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce). Avec les mêmes chiffres sur la fiche technique (281 chevaux, blocage de différentiel mécanique, batterie de 54 kWh brut…) mais des performances légèrement meilleures (0 à 100 km/h abattu en 5,5 secondes).

Une remise, déjà

Dévoilée à l’occasion des 24 Heures du Mans 2026, cette nouvelle Peugeot E-208 GTI s’affichait officiellement à 42 900€ soit 500€ de plus que sa cousine italienne de chez Lancia.

Mais la marque au lion propose déjà une remise de 1 850€ à la commande, abaissant son prix à 41 050€ avant déduction du bonus écologique (prime CEE). Le prix « clé en main » de la voiture passera donc largement sous les 40 000€, puisque les clients auront droit au minimum à 3 600€ d’aides à l’achat. Elle devient en tout cas sensiblement moins chère que ses principales rivales, y compris l’Alpine A290 qui demande au minimum 42 200€ avec son moteur de 220 chevaux.

449€ par mois

Cette nouvelle Peugeot E-208 GTI est également disponible en location longue durée, avec un forfait à 449€ par mois sur 49 mois et un premier loyer de 3 600€ couvert par la prime CEE. Dans ce cas, le kilométrage annuel de la voiture sera limité à 10 000.

Alors, est-ce que ça vous donne envie de craquer pour la première GTI de Peugeot depuis l’ancienne 208 GTI (disparue en 2019) et la 308 GTI (disparue en 2021) ?