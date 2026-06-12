Alors que le gouvernement s’apprête à rouvrir officiellement le « leasing social » à la mi-juillet, les constructeurs automobiles français fourbissent déjà leurs armes.

Après Renault, c’est au tour de Peugeot, d’ouvrir les pré-réservations. L’objectif étant d’attirer rapidement un maximum de ménages éligibles au dispositif avant l’ouverture du guichet. Pour cela la marque au lion compte sur citadine phare, la e-208, proposée à un tarif plancher de 149 €/mois.

Une offre agressive calibrée pour l’entrée de gamme

L’offre repose sur une formule classique de location longue durée (LLD) de 36 mois et 45 000 kilomètres au total (soit un confortable 15 000 km par an). Avec, grâce à l’empilement des aides, un premier loyer à 0 euro.

La finition d’accès « Style », intègre l’essentie: un écran tactile de 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, la climatisation automatique, des rétroviseurs électriques dégivrants ainsi que les radars de recul. Pour dix euros de plus (159 euros par mois), la finition « Allure » ajoute des radars à l’avant et, surtout, l’emblématique instrumentation numérique (i-Cockpit) de 10 pouces derrière le volant.

Sur le plan technique, cette version de base conserve le bloc électrique de 100 kW (136 ch) dotée d’une batterie de 50 kWh (46,3 kWh de capacité utile) qui garantit une autonomie de 363 km WLTP. La recharge rapide sur autoroute culmine à 100 kW en courant continu (DC), tandis que la recharge quotidienne se contente de série d’un chargeur embarqué de 7,4 kW. Pour bénéficier du triphasé 11 kW, il faudra débourser une option de 400 €.

Peugeot e-208 vs Renault 5 E-Tech

Si l’offre de Peugeot est compétitive, elle s’oppose frontalement à la Renault 5 E-Tech evolution 150 ch autonomie confort. Commercialisée dans le cadre du leasing social à partir de 139 €/mois, la citadine néo-nostalgique de Billancourt assène un coup dur à sa rivale sur plusieurs critères clés.

La R5 n’est pas seulement moins chère de 10 €/mois, elle offre une autonomie (410 km WLTP) supérieure à sa rivale de 50 km. De plus, la R5 intègre d’office un chargeur de 11 kW triphasé doté d’une technologie bidirectionnelle (V2G) permettant de réinjecter de l’électricité dans le réseau pour faire baisser sa facture d’énergie domestique.

À chacune ses arguments

Face aux assauts de la R5, la e-208 conserve un argument de taille, au sens propre. Plus longue de 14 centimètres (4,06 m contre 3,92 m), la Peugeot propose des places arrière plus accueillantes pour les jambes et une accessibilité à 5 places plus évidente pour les familles. Bien que la R5 affiche un volume théorique de coffre légèrement supérieur, ses formes plus ramassées et son seuil de chargement élevé la rendent moins polyvalente au quotidien que sa rivale e-208.

Le match de la belle

Les deux citadines ont littéralement écrasé les deux premières vagues du leasing social. Si la e-208 a emporté la première manche en 2024, la R5 a largement dominé l’édition 2025. Et elle compte bien continuer de surfer la vague du succès. Avec son ratio autonomie-prix-sympathie elle semble avoir mis les bons atouts de son côté face à une rivale plus spacieuse mais plus classique.