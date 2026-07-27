Stellantis estime que Peugeot est plus haut de gamme que Fiat, mais pas Citroën

Peugeot, Fiat et Citroën sont trois marques qui convoitaient historiquement la même clientèle sur notre marché. Que ce soit sur le terrain des citadines, des compactes ou même des familiales, ces enseignes misaient chacune sur des points différenciants mais revendiquaient un positionnement assez similaire, celui des marques généralistes « classiques ».

Mais alors que Peugeot et Citroën doivent cohabiter depuis longtemps au sein de l’ancien groupe PSA, les deux marques se retrouvent depuis le début de la décennie dans le même groupe que Fiat (Stellantis). Sa direction doit donc désormais mieux différencier toutes ces enseignes, puisqu’elles se cannibalisent inévitablement les unes par rapport aux autres (surtout avec un portefeuille de marques qui comprend aussi Opel).

Fiat et Citroën déjà réorientés sur l’entrée de gamme…

Sur le marché européen, Sellantis a déjà opéré un repositionnement pour Fiat et Citroën. Ces deux marques partagent une plateforme « low-cost » sur leurs petits modèles (C3, C3 Aircross, Grande Panda, nouveau Grizzly…), que n’utilisent pas Peugeot ni les autres marques du groupe (à l’exception d’Opel pour son Frontera). Elles essaient désormais de piquer des clients à Dacia sur le segment des petites voitures et des SUV.

Mais au Brésil, le groupe veut aller plus loin dans sa séparation des marques. Comme le révèle le média local Auto Data, le patron de Stellantis en Amérique du Sud, le groupe va davantage différentier l’offre de ces trois marques très présentes sur ce marché important.

…Et la hiérarchie va changer au Brésil

Peugeot incarnera désormais le haut de gamme, en parallèle de Jeep. Fiat, qui possède de nombreux modèles conçus spécifiquement pour le marché latin, optera pour un positionnement « cœur de gamme ». Quant à Citroën (qui propose aussi des véhicules spécialement mis au point pour ces marches comme la Basalt), elle occupera l’entrée de gamme au-dessous de Fiat.

Pour l’instant, on ne parle que de la stratégie du groupe Stellantis au Brésil (et dans les autres marchés de la région), où les véhicules sont très différents des nôtres. Le groupe peut-il s’en inspirer ailleurs et notamment chez nous ? Rappelons qu’il y a quelques mois, Stellantis a décidé de confier un rôle plus important à Peugeot et Fiat (ainsi qu’à Jeep et Ram) tout en limitant celui de Citroën, d’Alfa Romeo mais surtout de Lancia et DS Automobiles.

Chez nous, serait-il cohérent de placer Citroën en-dessous de Fiat ? Pour l’instant, les deux enseignes proposent des prix très similaires en France et en Europe, sensiblement plus bas que ceux de Peugeot.