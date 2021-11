Maxi-fiche occasion de la Fiat Tipo 2 4p/5p/SW : une italienne pas chère et fiable

En bref

La Fiat Tipo a été présentée, à sa sortie, comme une voiture "essentielle". Un peu à la manière de la Citroën C4 Cactus. Essentielle, mais pas low cost non plus. De fait, la Tipo de seconde génération apporte tout ce dont a besoin un automobiliste du XXIe siècle, sans fioritures ni effets de style, et à un prix hyper contenu, puisque la 4 portes débutait à 12 000 € et la 5 portes à 13 500 €. Des prix contenus qui se retrouvent en occasion également.

Pour le prix, on a mieux que du Dacia, et presque aussi bien que des généralistes comme Renault ou certaines japonaises. La Tipo est en effet bien finie, même si les plastiques sont durs, et bien assemblée. Son habitabilité est généreuse aux places arrière et dans le coffre. Elle est même plutôt agréable sur route, malgré un amortissement assez ferme. Et l'équipement, s'il n'a rien de high-tech, comprend justement l'essentiel.

Reste un style que l'on ne peut qualifier de désagréable, au contraire, mais assez quelconque, aussi bien dehors que dedans, où l'ambiance est très sobre, et des motorisations dont certaines sont de conception ancienne, ce qui se répercute sur les consommations. Mais cela a un effet bénéfique sur la fiabilité, qui peut être qualifiée d'excellente. Et c'est important lors d'un achat en occasion.