Essai vidéo - Fiat Tipo Cross (2021) : le crossover abordable et pratique

EN BREF Version baroudeuse de la Tipo Modèle restylé À partir de 18 990 € et même 15 225 € en promotion

En ressuscitant le nom de Tipo en 2016, Fiat a lancé sur le marché une compacte au positionnement malin. Pas tout à fait low-cost, mais encore à bonne distance des tarifs pratiqués par les constructeurs généralistes. Une position assez unique qui lui a permis de rencontrer son public. Le constructeur italien a écoulé près de 700 000 exemplaires (toutes carrosseries confondues) de son modèle, il est vrai à vocation mondiale. Après plus de quatre ans sur nos routes, l’italienne s’est refait une beauté. Mais cette retouche maquillage s’accompagne de modifications plus profondes qu’il n’y paraît. Nouvelles motorisations, technologie embarquée mise au goût du jour et, comme c’est dans l’air du temps, d’une inédite variante Cross qui joue les petites baroudeuses.

Cross, une version champêtre

Cette nouvelle Tipo se reconnaît par sa face avant largement modernisée. Des feux plus aiguisés qui embarquent désormais une technologie Full LED, une calandre arborant le nouveau logo de la marque, et pour cette version Cross, un bouclier musclé par un ski de protection gris. Un accastillage que l’on retrouve tout autour de la caisse (jupe latérale, bouclier arrière), et accompagné par des passages de roues rehaussés de protection en plastique. Le tout a été surélevé de 4 cm pour renforcer la polyvalence du modèle hors bitume. Si les barres de toit habituellement réservées au break SW font également leur apparition sur cette variante cinq portes, on s’étonne qu’il ne puisse pas profiter d’un tel traitement.

Côté technologie, cette nouvelle Tipo renforce son bagage avec l’arrivée de nouvelles aides à la conduite comme l’aide au maintien actif dans la voie ou le détecteur d’angle mort. À bord, les passagers pourront désormais profiter de la connectivité sans fil Android Auto et Apple CarPlay, de la recharge par induction, de prises USB à l’arrière. Des équipements qui rejoignent pour l’essentiel le catalogue d’options. Sous le capot, les gros rouleurs pourront opter pour les deux diesels MultiJet (1.3 95 ch et 1.6 130 ch). Côté essence, les anciens 1.4 essence sont remisés au profit d’un seul 1.0 turbo développant 100 ch, uniquement disponible en transmission manuelle cinq rapports. C’est cette dernière version que nous essayons ici, dans sa nouvelle variante Cross en finition haute Cross Plus.

Une référence solide en termes d'aspects pratiques

À bord, la Tipo modernise son intérieur par un tableau de bord désormais digital et surtout un nouvel écran central nettement plus grand (10,25 pouces) et qui renferme la dernière version du système multimédia UConnect. Pour le reste, on retrouve les qualités et défauts de l’agencement pragmatique de cette italienne : une ergonomie simple, dans rangements nombreux et spacieux, mais une qualité de fabrication toujours quelconque (plastiques creux, grainage peu subtil, aspect brillant…). À ce tarif-là, il faudra se faire une raison.

Pour le reste, cette Tipo conserve de solides arguments pour qui recherche avant tout des aspects pratiques et de l’espace dans un gabarit plutôt contenu (4,38 m). À l’arrière, la banquette peut accueillir dignement deux adultes. Espace aux jambes, largeur pour les coudes, garde au toit, la Fiat fait mieux que ses rivales compactes au gabarit similaire. Côté coffre, c’est pareil, avec 440 l réellement utilisables. On regrettera simplement la pente formée par le dossier des sièges une fois rabattus.

Un prix plancher et une dotation généreuse

La gamme Cross démarre actuellement en promotion à 15 225 € (18 990 € normalement) avec ce petit 1.0 turbo, soit le prix d’une Clio avec quelques options. Au-dessus, la finition Cross Pack s’échange contre 16 890 € (20 990 € hors promo). Enfin, le haut du panier Cross Plus s’affiche à 18 558 € (22 990 € hors promo) avec un équipement de série déjà conséquent : radar avant et caméra de recul, feux Full LED, chargeur à induction, Apple CarPlay et Android Auto, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif.

Quelques dotations restent sur la liste des options, mais à des tarifs contenus : accès et démarrage sans clé (300 €), détecteur d’angle mort (400 €), sièges avant chauffants (200 €). À titre de comparaison, une Peugeot 308 Puretech 110 ch Allure démarre à près de 28 000 € pour un équipement à peu près équivalent. De son côté, une Kia Ceed 1.0 T-GDI 100 Active s’affiche à partir de 23 800 €, avec une dotation nettement moins riche. Imbattable sur les tarifs donc, cette spacieuse et pratique Tipo sait faire oublier ses lacunes en termes de présentation et de gadget dernier cri.