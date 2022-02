Comparatif video - Dacia Jogger VS Fiat Tipo SW : les breaks hard discount

Depuis son lancement en Europe de l’Ouest, Dacia, du fait de son positionnement de marque low cost, est à part sur le marché. Résultat, dès que la marque d’origine roumaine débarque sur un segment, il est très difficile de trouver des concurrents directs car ceux-ci sont généralement nettement plus chers. C’est ainsi le cas des Sandero et Duster qui sont devenus les modèles préférés des particuliers.

Aujourd’hui, Dacia s’attaque à une nouvelle catégorie, celle des breaks familiaux avec son Jogger. Une fois encore avec des prix débutant à 15 000 €, Dacia frappe fort. Avant sa commercialisation, nous avons donc décidé de la confronter à la Fiat Tipo SW de seconde génération, modèle apparu en 2016 et considéré comme « essentiel » pour le constructeur italien.

Après la berline, c’est au tour de la Tipo SW d’être déclinée dans une version baroudeuse dénommée « Cross ». Le Jogger et la Tipo partagent des attributs avec les véhicules tendances du moment à savoir les SUV en s'équipant de protections de carrosserie, de boucliers avant et arrière spécifiques ou d’une garde au sol surélevée. De quoi renforcer leur attractivité.

À l’intérieur, le modèle low cost n’est pas forcément celui que l’on croit. En effet, le Jogger qui reprend la planche de bord de la dernière Sandero marque une montée en gamme comme en atteste le bandeau en tissu présent sur toute la planche de bord. Même si les plastiques sont durs, l’aspect visuel est valorisant.

À bord de la Tipo, la situation est un peu différente avec des plastiques moussés mais leur côté brillant ne dégage pas une impression très qualitative.

Aspects pratiques : le Jogger, l’ami des familles

Le Jogger et la Tipo présentent des mensurations quasi identiques puisque la première mesure 4,55 m alors que la seconde est donnée pour 4,58 m. Pourtant de grosses différences existent.

Ainsi, pour ce qui est du coffre, le Jogger est tout simplement imbattable. En configuration 5 places, il est doté d’une soute capable d’accepter une capacité comprise entre 708 litres et 1 820 litres. Tout simplement un record pour la catégorie ! La Tipo SW pourtant bien pourvue dans ce domaine avec un volume oscillant entre 550 et 1 650 litres ne peut que s’incliner d’autant plus que le seuil de chargement de la Dacia est plus bas que celui de la Fiat.

Enfin, pour enfoncer le clou et faciliter la vie au quotidien, le Jogger dispose de barres de toit modulables qui se transforment en un tour de clé afin de transporter des objets pouvant peser jusqu’à 80 kg.

La supériorité du Jogger se confirme aussi avec l’habitabilité arrière qui est également à son avantage avec une garde au toit supérieure grâce au décochement présent au niveau du montant milieu. Pour éviter le phénomène d’enfermement, Dacia a préféré implanter ses sièges comme dans un amphithéâtre, c’est-à-dire que les passagers arrière sont positionnés plus hauts que ceux de l’avant. Une technique originale qui a comme inconvénient d’offrir aux occupants arrière une assise surélevée, pas forcément très confortable. Pour ce qui est de l’espace aux genoux et de la largeur habitable, c’est la Tipo qui s’en sort le mieux.

Toutefois, le Jogger a un atout supplémentaire dans sa manche avec la possibilité d’exister dans une version 7 places avec deux sièges supplémentaires en troisième rang et pour une fois, ce ne sont pas des places d’appoint puisqu’elles pourront convenir à des adultes de grande taille.

Équipement : une Tipo plus chère mais nettement mieux équipée

Au-delà de son tarif défiant toute concurrence, le Jogger profite d’un excellent rapport prix/équipement. Notre version « Confort » vendue 17 450 € propose une dotation plus que satisfaisante avec la climatisation manuelle, l’écran multimédia 8 pouces, le régulateur de vitesse, les vitres arrière teintées, l’aide au parking arrière ou les jantes tôle 16 pouces. L’essentiel est là mais il faudra piocher dans les options pour ajouter le pack City à 500 € incluant l’aide au parking avant, la caméra de recul et l’avertisseur d'angle mort ainsi que la navigation à 300 €, soit un montant total de 18 250 €. De nombreux équipements disponibles de série sur la Tipo seront toujours absents. Autre solution, prendre la série limitée "Extrême" vendue 17 700 €. On récupère dans ce cas la climatisation automatique, les jantes alliage 16 pouces, l'accès et démarrage sans clé et la caméra de recul, mais il faudra choisi également le pack City soit un total de 18 200 €, mais là aussi la Tipo est mieux équipée.

Ainsi, elle possède l’écran multimédia 10 pouces, les jantes 17 pouces, la climatisation automatique, la comptabilité AppleCarplay et Android Auto sans fil, les projecteurs Full LED, ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif. Alors certes, elle est plus onéreuse avec un prix de 23 990 € mais si vous l’achetez sur internet, son tarif tombe à 21 990 €, de quoi lui donner un avantage sur le Jogger.

Budget : le Jogger écrase tout

En ce qui concerne le budget, sans surprise, c’est une victoire du Jogger. Comme toute marque low cost qui se respecte, le modèle du constructeur d'origine roumaine affiche un tarif imbattable pour notre modèle d’essai (Eco-G 100 ch en finition confort) de 17 450 € alors que la Tipo SW Cross (1.0 Firefly 100 ch en finition Plus) est vendue 23 990 €. Une différence importante en faveur du Jogger. Mais ce n’est pas tout, celui-ci offre une garantie supérieure de 3 ans ou 100 000 km alors que celle la Tipo est standard c’est-à-dire deux ans. Dacia peut aussi s’en orgueillir d’avoir une cote en occasion très élevée sur tous ses modèles en occasion, ce qui est moins le cas de Fiat et il en est de même de la fiabilité de la filiale du groupe Renault supérieure à celle de Fiat.