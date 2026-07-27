S’acheter une voiture neuve à moins de 10 000 €, c’est encore possible !

Sans remonter dans les années 90, il y a fort longtemps que les voitures véritablement abordables ont disparu du paysage. Enfin, pas tout à fait puisque Dacia a frappé un grand coup en 2005 en lançant son premier modèle low cost, la Logan facturée à l’époque 7 500 €.

Vingt ans plus tard, cette berline a disparu, laissant le rôle d’entrée de gamme à la Sandero. Invasion en Ukraine, guerre au Moyen-Orient ou encore normes environnementales et de sécurité sont passées par là. Résultat, elle est actuellement vendue à partir de 13 290 €. Malgré ce tarif plus élevé qu’auparavant, cette auto fait partie des moins chères du marché.

Pourtant, un autre modèle fait encore mieux. Elle nous vient d’Italie et son nom est connu de tous : la Fiat Panda. Plus exactement, il s’agit de la Pandina depuis l’avènement de la Grande Panda électrique.

Une Fiat Pandina à 9 900 €

Alors qu’elle est actuellement affichée au catalogue 14 900 €, le constructeur propose jusqu’à la fin août une remise de 2 000 €, sous condition de la reprise d’un véhicule de plus de 7 ans d’une valeur minimale de 3 000 €. C’est comme cela qu’une Pandina Pop Hybrid 1.0 BSG de 65 ch peut s’acquérir pour 9 900 €.

Est-ce pour autant une affaire ? À ce prix, personne ne s’aligne, d’autant que Fiat propose une garantie de 8 ans (sous condition d’effectuer l’entretien dans le réseau). Cet argument n’a rien de banal puisque c’est l’assurance d’un esprit tranquille.

Toutefois, cette auto est commercialisée depuis mars 2011, une éternité à l’échelle automobile. Si son rapport encombrement/habitabilité (seulement 3,65 m de long) est toujours de mise, il ne faut pas lui demander la lune. Sous le capot, le petit moteur de 65 ch n’est pas un foudre de guerre et, malgré le terme « Hybrid », ne se montre pas sobre pour autant (6,7 l/100 km relevés lors de notre essai).

Elle ne peut faire l’impasse sur certains équipements de sécurité (freinage d’urgence automatique, détecteur de fatigue, lecture des panneaux), et propose la climatisation manuelle ou encore le radar de recul. Mais il ne faut pas en attendre davantage, l’autoradio n’étant pas compris de série.

Globalement, cette Pandina ne correspond plus aux standards d’aujourd’hui, que ce soit en termes de confort, de tenue de route ou de contenu technologique. À ce prix, il est préférable de dénicher une voiture d’occasion aux meilleures prestations. Mais si vous êtes attaché au fait de posséder une voiture neuve avec une garantie…