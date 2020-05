Fiabilité de la Fiat 500X : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

4. Fiabilité

Description :

La fiabilité du 500X n'est pas parfaite, loin de là. Si les avaries mécaniques graves sont plutôt rares (sauf le turbo sur le 1.4 MultiAir 140 et l'embrayage sur le 1.6 Multijet 120 ch), les défauts électroniques sont légion, et les soucis à mi-chemin entre la finition et l'électronique aussi. De nombreux propriétaires sont agacés et expriment leur mécontentement sur les forums et dans les avis de propriétaires sur notre site, en mettant des notes très basses à leur auto. De plus, le SAV Fiat n'est pas toujours à la hauteur, et rechigne à prendre en charge certains problèmes. C'est dommage car Fiat sait faire aujourd'hui des véhicules très fiables, comme la Panda ou la Tipo. Cependant, depuis le restylage et l'apparition de la nouvelle génération de moteurs, les choses semblent s'être améliorées. Il faut donc, si votre budget le permet, privilégier un modèle d'après septembre 2018. Et sinon bien faire attention à ce que les soucis ici décrits soient absents ou aient été corrigés.