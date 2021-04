Comparatif - Fiat 500e VS Honda e : duel d'électrons libres

Le salut des toutes petites voitures passera forcément par l’électrique. Trop peu rentables une fois dépolluées, ces petites puces ne peuvent compter que sur les énergies propres pour continuer de parader dans nos centres-villes. D’ailleurs, la nouvelle Fiat 500 a fait le pari de ne fonctionner que sur batterie (l’ancienne génération thermique reste cependant au catalogue). Chez Honda, dont la Jazz reste discrète sur notre marché, on revient en force avec une nouvelle proposition pour le moins remarquable et remarquée. La e (prononcez « i »), repose sur une plateforme inédite spécialement dédiée. Une base technique carrossée par une ligne délicieusement néo-rétro qui n’est pas sans rappeler les petites sportives d’une certaine époque. Il fallait au moins ça pour tenir tête au best-seller de Fiat. L’italien a su habilement moderniser et muscler le design de la 500, sans tourner le dos à ce qui a en grande partie fait son succès.

Séduisantes et attirant la sympathie des passants, nos deux rivales cherchent avant tout à déclencher le coup de cœur. Facturées à des tarifs proches de polyvalentes plus pratiques et endurantes sur la route (Renault Zoé, Peugeot e-208), Fiat 500e et Honda e mise avant tout sur leur personnalité. Nos deux protagonistes sont davantage restreintes à un usage urbain, domaine dans lequel elles excellent. Techniquement, les deux peuvent compter sur une batterie de capacité similaire : 37,3 kWh pour la Fiat contre 35,5 kWh chez Honda (charge utile dans les deux cas). Si pour cet essai la Honda est la plus puissante (136 ch contre 118), la Fiat reprend les devants en ce qui concerne l’autonomie puisque l’italienne est homologuée pour 310 km, quand la Honda plafonne à seulement 220 km.

Sur la 500 e, il existe aussi une version d’entrée de gamme City Range (23,7 kWh, 95 ch et 185 km d’autonomie). Chez Honda à l’inverse, une version plus puissante Advance de 154 ch, alimentée par la même batterie, est disponible (autonomie identique). Côté recharge, la 500e est la plus rapide puisqu’elle embarque un chargeur 11 kW (4 h 15), contre 6,6 kW maxi pour la Honda (6h). Les deux acceptent la recharge rapide en courant continu : 85 kW et 35 minutes pour passer de 0 à 80 % chez Fiat, 50 kW et 30 minutes pour la japonaise. Sur une prise domestique classique, comptez 15 heures sur l’italienne, et même 19 heures pour sa rivale…

Pour cet essai, et pour que nos deux rivales se rejoignent sur le terrain des prestations et du tarif, nous avons choisi une version très cossue de la 500e : grosse batterie et finition haute Icone Plus, vendue 31 500 €. Face à elle, ce sera la version la moins puissante de la e, affichée à 35 890 €, mais avec un équipement déjà très complet (voir ci-dessous).

Aspects pratiques : une Honda e proche du segment supérieur

Par ses attributs de pure citadine, la 500e part d’office avec un handicap sur ce chapitre. Avec ses 26 cm de moins et seulement deux portières, l’italienne est d’emblée la moins pratique. Notez que pour 2000 € de plus, une version « 3+1 » avec ouvrant antagoniste côté droit tentera de vous rendre la vie plus facile. Une fois à bord, l’habitacle inspire une certaine maturité. La planche de bord, horizontale et aérienne dégage un bel espace. Les formes sont douces, à l’image de l’extérieur et l’atmosphère minimaliste permet de rapidement prendre ses marques. Le petit tableau de bord à la forme ronde caractéristique embarque désormais un affichage numérique et l’écran central de 10 pouces renferme la nouvelle version du système d’info-divertissement UConnect 5. Il surplombe des touches d’accès rapide qui préservent par ailleurs l’ergonomie.

Moderne mais finalement plutôt classique dans son agencement, surtout si on le compare au gros morceau de cette Honda e : une spectaculaire planche de bord. Non contente de faire tourner les têtes, la Japonaise accueille également dans une atmosphère surprenante. Six. C’est le nombre d’écrans qui font face aux passagers. Un pour le tableau de bord digital, deux (12,3 pouces chacun) pour le système multimédia, deux pour la rétrovision latérale, et un pour le rétroviseur central. Une forêt d’écran qui permet également au passager de facilement accéder à toutes les fonctionnalités. Son arborescence, inspirée de celle des smartphones avec notamment un retour rapide aux dernières fonctions utilisées, demande un temps d’adaptation.

Mais une fois assimilé, le large dispositif en devient presque addictif. On peut même nourrir des poissons (à l’arrêt, évidemment), avec l’affichage Aquarium. Inutile, donc indispensable. Une atmosphère minimaliste des plus réussie et qui, avec les larges fauteuils et les inserts façon bois, évoque l’univers du mobilier d’intérieur. Dans les deux cas, la finition ne fait appel qu’aux plastiques durs, mais une bonne qualité perçue résulte des assemblages de bonne facture et l’utilisation habile des matières.

Avec son deuxième rang plus difficilement accessible, la 500e ne peut que s’incliner face aux portes arrière de la Honda. Stricte quatre places également, la japonaise est de loin la plus accueillante une fois que l’on prend place sur cette banquette moelleuse, mais trop basse pour être réellement confortable. Les passagers arrière de la 500e devront composer avec un espace plus étriqué et une réelle sensation d’engoncement. En véritables urbaines, nos deux autos ne font pas spécialement d’effort côté coffre avec seulement 170 litres pour la Honda et 185 litres pour la Fiat. L’italienne a néanmoins la praticité d’un dossier de banquette fractionnable ou d’un double fond permettant notamment d’y ranger les câbles de chargement. En parlant de recharge, l’implantation du branchement situé en plein milieu du capot sur la Honda s’est révélée plus pratique que la classique trappe de la 500 e (situé à l’arrière droit).

Pratique Fiat 500e Icone Plus Honda e 136 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 10,9 /20 12,9 /20 Explication des critères de notation

Équipement : généreux pour faire passer la pilule

Face à une Honda e simplement disponible en deux versions, la Fiat 500 e déploie toute une gamme. Si la configuration 23 kWh est réservée à l’entrée de gamme Action (24 500 €) déjà bien équipée (franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, climatisation, démarrage sans clé), la grosse batterie est disponible en 4 niveaux de finition. À noter que le modèle de lancement suréquipé la Prima (34 900 €) est toujours disponible à la commande et qu’une série spéciale France Edition est entrée au catalogue (29 900 € ; connectivité smartphone, clim’ auto, radar de recul). Pour cet affrontement avec la Honda e dans sa version d’entrée de gamme (35 890 €), c’est la finition Icône Plus (31 500 €) qui s’y colle.

Des tarifs costauds heureusement compensés par un équipement très généreux : freinage automatique d’urgence, accès et démarrage sans clé, reconnaissance des panneaux, Apple CarPlay et Android Auto, projecteur à LED et feux de route automatiques, toit panoramique vitré. Vendue 4 000 € plus cher, la japonaise compense son surcoût par la présence du régulateur de vitesse adaptatif, de l’aide active au maintien de voie, des sièges chauffants et de la caméra de recul. Une sacrée dotation donc, qui réclame une allonge de 2 000 € chez Fiat. Reste donc un écart de 2 000 € à l’avantage de l’italienne, que la Honda peut facilement justifier par la présence de ses deux ouvrants supplémentaires, ses meilleures performances (voir page suivante), ou encore sa garantie.

Rapport prix/équipements Fiat 500e Icone Plus Honda e 136 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,7 /20 17,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : comme un parfum de premium

À ces tarifs très musclés, il faudra ôter le bonus écologique de 7 000 € dont bénéficient les véhicules électriques de moins de 45 000 € (6 000 € à partir du 1er juillet). Des prix qui les placent tout de même face à une Zoé tout aussi équipée mais frôlant les 400 km d’autonomie et autrement plus pratique. Même la très chic Peugeot e-208 GT pourrait presque passer pour une bonne affaire. Reste un avantage non négligeable pour la Honda e : une garantie de 3 ans contre seulement 2 ans pour la Fiat, mais également une meilleure fiabilité.