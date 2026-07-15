EN BREF SUV compact Nouvelle batterie Jusqu’à 700 km d’autonomie À partir de 46 990 €

Il aura fallu être patient pour pouvoir enfin essayer ce e-3008 Long Range pourvu de la batterie de 97 kWh, car celui-ci avait été présenté en 2024 au dernier Mondial de Paris. Oui, vous avez bien lu, cela fait presque deux ans. Un retard dû à ACC, le fabricant français de cette batterie basé à Douvrain. La gigafactory a eu clairement du mal à monter en cadence, ce qui a abouti à des nombreux retards de livraison. Devant cette situation, Peugeot a préféré jouer la carte de la sécurité en privilégiant la qualité de fabrication.

Un choix prudent de la part de la marque au lion pour un véhicule qui rencontre un beau succès. Le 3008 est ainsi la 3ᵉ meilleure vente de Peugeot dans l’Hexagone (derrière la 208 et le 2008) et occupe la 6ᵉ place dans le Top 10. Mais attention, cet engouement existe surtout pour le 3008 thermique, car l’électrique suscite moins l’intérêt avec seulement 17% des ventes françaises (33 500 ex l’an passé), loin derrière la version microhybride 145 ch. Cette nouvelle déclinaison arrive dans une période porteuse avec la crise du Détroit d’Ormuz, qui a vu les ventes d’électriques s’accélérer.

Une grosse batterie made in France

L’introduction de cette nouvelle batterie de 96,9 kWh utile ne change rien pour le 3008 puisqu’elle est associée uniquement au moteur 210 ch, présent depuis le lancement. La batterie est légèrement plus lourde (+42 kg) 562 kg contre 520 kg), ce qui augmente le poids du 3008, mais dans des proportions raisonnables. Aucun changement au niveau des performances, ni des capacités de recharge puisqu’il accepte du 11 kW en alternatif de série, du 22 kW en option et du 160 kW en continu, qui permet de passer de 20 à 80% en 27 min et même au-delà de la demi-heure dans la réalité. Un mauvais score vu la concurrence, notamment celle du XPeng G6 qui met 12 minutes pour passer de 10 à 80 %.

À l’usage, l’introduction de cette nouvelle batterie n’impacte en rien le comportement de ce e-3008, qui demeure toujours aussi agréable avec notamment une excellente insonorisation des bruits d’air et de roulement. Moins agile que la précédente génération en raison de son poids important de 2 166 kg, ce 3008 fait preuve d’un bon dynamisme avec des mouvements de caisse très bien maîtrisés, même si quelques mouvements de caisse apparaissent en conduite rapide malgré une direction toujours aussi plaisante et directe. Le 3008 arrive donc parfaitement à marier confort et excellent comportement.

Plus d’autonomie, pour plus de polyvalence

Mais la chose la plus importante sur cette version « Long Range » concerne bien évidemment l’autonomie. Officiellement, Peugeot annonce 700 km au maximum contre 526 km avec la batterie 73 kWh. Toutefois, lors de notre essai, nous avons ainsi relevé sur un parcours mélangeant tous les types de routes une moyenne de 17,5 kWh/100 km soit une autonomie de 550 km dans ces conditions. En ne pratiquant que de l’autoroute à 130 km/h, vous pourrez parcourir 470 km en raison d’une consommation de 20,3 kWh.

Esthétiquement, rien ne ressemble plus à un e-3008 qu’un 3008. La seule différence se situe au niveau du hayon avec l’inscription de l’appellation « Long Range ». Pour le reste, la dernière génération reste toujours aussi statutaire et moderne avec des lignes tendues, marquées notamment par une large calandre côtoyant des feux de jour en forme de griffes et par une poupe très verticale.

Toujours aussi moderne

À l’intérieur, le SUV de Peugeot fait toujours sensation avec la dernière génération de i-cockpit, qui comprend toujours un petit volant et une instrumentation numérique positionnée sur le haut de la planche de bord, mais aujourd’hui celle-ci est remplacée par une double dalle numérique de 21 pouces. Elle surplombe un autre écran qui regroupe des raccourcis numériques paramétrables. Au nombre de 10, ils portent le nom de i-Toogles. Mais c’est surtout l’organisation qui étonne et séduit avec une planche de bord qui semble déborder sur les contre-portes, ce qui renforce l’impression de cockpit. Les matériaux sont globalement bien choisis et valorisants, avec notamment une large plage constituée de tissu, mais aussi une partie rétroéclairée du meilleur goût. Dommage que certains plastiques soient décevants, en particulier sur le bas de la console centrale.

Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises, l’habitabilité arrière est correcte sans être exceptionnelle. On aurait aimé être mieux accueillis, surtout en matière d’espace aux jambes. Le coffre offre une contenance correcte de 520 litres avec toutefois la possibilité de ranger les câbles dans le sous-coffre.