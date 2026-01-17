Au festival de l’Alpe d’Huez, Peugeot continue son hold-up sur le cinéma

Ce n’est pas la Mostra de Venise, et encore moins Cannes. Mais le festival de l’Alpe d’Huez, qui s’ouvre du 19 au 25 janvier prochain, est une gentille manifestation qui permet d’apercevoir, à chaque début d’année, quelques joyeux people en pleine bataille de boules de neige.

C’est justement cette semaine consacrée à la comédie que Peugeot a décidé de soutenir. Le film rigolo est un genre qui a toujours, et étonnamment, le vent en poupe dans le cinéma français. Non qu’il remplisse les salles, car rares sont les cartons du genre, tels les Chtis (20 millions d’entrées) ou Intouchables (19 millions), mais la comédie ne nécessite pas des budgets hors-norme et reste prisée par les chaînes télé qui les coproduisent souvent pour en garnir leurs tranches de prime time du dimanche soir.

Le glamour et la culture du cinéma : une bonne pioche

Mais pourquoi Peugeot, qui ne fabrique pas encore de traîneaux, a-t-il décidé de sponsoriser le festival de l’Alpe d’Huez ? Car depuis deux ans le Lion de Sochaux (et non de la MGM) investit dans le septième art, et notamment dans les manifestations qui le promotionnent. Ainsi, après le Festival de Cannes et les Césars, Peugeot a décidé de s’engager auprès de l’Alpe d’Huez, en fournissant notamment les voitures officielles.

Pour la marque du groupe Stellantis, c’est un « nouveau territoire d’exception » comme le prétend le communiqué annonçant ce partenariat. C’est surtout une manière de se donner une image rassemblant tout ce qu’il faut à une marque : le glamour et la culture.

C’est aussi une manière de damer le pion à la concurrence. Renault a été, durant deux décennies, le transporteur officiel du Festival de Cannes. Et si BMW a piqué ce rôle en 2022 au nez et à la barbe de Peugeot (Carlos Tavares détestant ces partenariats trop peu rentables), le départ du boss a permis au lion de retourner sur la Croisette l’an passé, en y exposant le concept Inception devant le Carlton et en faisant circuler ses e-3008 dans la ville durant le festival. Ce qui n’a certainement pas été du goût du bavarois.

Bientôt Deauville ?

Il a également, l’an passé, transporté les nominés de la cérémonie des Césars et devrait remettre le couvert cette année lors de la remise des statuettes 2026 qui se déroulera le 27 février prochain. Et là encore, Peugeot a ravi une place douillette que Renault a occupée durant des années.

Le Lion a donc décidé de s’investir à fond dans le cinéma français. Il ne manque plus à son actif que l’autre festival, celui de Deauville. Et Peugeot doit guetter le départ de Ford, actuellement dans la place et qui n’a nullement l’intention de lui céder pour le moment.