Le sponsoring d’évènements cinématographiques par les constructeurs automobiles, c’est une vieille histoire. Normal, puisque les cérémonies qui entourent le 7e art forment le combo parfait pour attirer une marque. Le mélange de paillettes et de culture, de people et d’art, de haut de gamme et de populaire agit comme un aimant sur les constructeurs qui se précipitent à Cannes ou aux Césars. D’ailleurs la 50e cérémonie qui se déroule pas plus tard que ce 28 février à l’Olympia à Paris, est chaperonnée, cette année, par Peugeot.

Le lion n’a jamais brillé sur le grand écran. Hormis la 406 de l’oubliable franchise Taxi ou la 404 des Tontons flingueurs, la marque n'est apparue que sous la forme d'un concept dans L'écume des jours de Michel Gondry, ou d'une vieille 184 Landaulet dans Midnight in Paris de Woody Allen. Pas de quoi valoriser les modèles du moment.

30 autos ppour transporter les nominés

Alors, puisqu'on voit peu de Peugeot sur l'écran, autant les voir au cours d'une cérémonie de remise de prix. Moyennant 30 autos servant de navettes, et un ticket d’entrée que ni le constructeur ni l’organisateur ne souhaitent dévoiler, les badauds et les téléspectateurs auront donc l’immense privilège de voir passer, l’espace d’un instant, des Peugeot 408, e-3008, e--5008 et Traveller qui défilent sur le boulevard des Capucines et s'arrêtent devant le tapis rouge de la mythique salle.

L’intérêt d’admirer des autos que tout le monde connaît ? Il est évidemment minime. Sauf que les banquettes arrière des autos vont accueillir, le temps d’un trajet, les séants de Pierre Niney, Adèle Exarchopoulos, Benjamin Lavernhe Élodie Bouchez et tous les nominés de la soirée. Le temps de quelques secondes télévisuelles, Peugeot espère bien récupérer quelques paillettes de leur glamour et transformer ainsi, comme la citrouille devenue carrosse, un Traveller en limousine de star.

Mais le lion a peut-être une autre raison pour s’inviter à la cérémonie, certes plus anecdotique. C’est aussi une manière pour lui de fomenter une petite vengeance. Renault a sponsorisé les Césars durant des années et comme le losange a renoncé, Peugeot l'a remplacé. Qui va à la chasse perd sa place. De la même manière, mais dans un autre registre, Peugeot parraine désormais la Seine Musicale, la nouvelle grande salle de spectacle de l’Ile Séguin à Boulogne, un lieu rattaché à l’histoire de Renault une usine que la marque a fermée, et un site vendu il y a plusieurs années.

Cannes, une fête beaucoup plus mondiale

Reste un évènement emblématique du cinéma ou Peugeot n’apparaît pas et ou Renault s’est illustré pendant plus de trois décennies : le festival de Cannes, et sa portée beaucoup plus internationale que les Césars. Le Lion ne l’a pas piqué au losange car c’est BMW qui a finalement raflé la mise et fait, depuis trois ans, défiler, chaque année ses autos sur la Croisette.