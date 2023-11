Peugeot E-Traveller : du nouveau pour la navette

Il est grand, il est confortable, il est électrique. Le Peugeot E-Traveller est un très grand monospace plus particulièrement destiné aux professionnels du transport de personnes. Il pourra être taxi XXL, navette d’hôtel ou d’aéroport voire véhicule pour le transport de VIP. Après une première mouture, Peugeot propose le nouveau E-Traveller, avec toutes les évolutions et améliorations attendues.

Ce Traveller électrique adopte une nouvelle face avant, arborant le nouveau logo de la marque, de nouveaux projecteurs ‘‘full Led’’ et un nouveau bouclier. À bord, la finition se veut plus Premium avec des tissus inédits, et même un nouveau cuir perforé pour les sièges, et de nouvelles garnitures de couleurs pour les panneaux latéraux. La planche de bord, intégrant la commande de boîte de vitesses automatique e-Toggle, accueille de série un écran central tactile HD de 10 pouces qui permet de contrôler le système audio et la navigation connectée ainsi que les infos liées aux flux d’énergie et à la recharge. Un nouveau volant et des rangements, plus nombreux et plus grands, complètent le tableau.

Le Peugeot E-Traveller est proposé en deux longueurs, Standard à 4,98 mètres et Long à 5,33 mètres. Dans tous les cas, la hauteur ne dépasse pas le 1,90 m, ce qui lui autorise l’accès à la plupart des parkings. C’est bien entendu la version longue qui peut accueillir le plus de personnes, neuf au total, tout en conservant un volume de coffre de 1,5 m³. Le E-Traveller peut aussi accueillir cinq personnes, avec un volume de coffre de 3 m³. Il existe également une finition très haut de gamme, tendance VIP, avec une configuration salon, c’est-à-dire quatre sièges indépendants en vis-à-vis. La finition et les équipements sont au niveau comprenant par exemple une climatisation trizone et les toits vitrés occultables.

Deux batteries au choix

Véhicule électrique, le E-Traveller est équipé d’une nouvelle motorisation d’une puissance de 100 kW, soit 136 chevaux, développant un couple maximal de 260 Nm. La vitesse est limitée à 130 km/h. De manière très classique, trois modes de conduite sont disponibles, Eco, Normal et Power, ce dernier apportant les performances maximales pour un usage en pleine charge par exemple. Nouveau également, le système de freinage régénératif qui offre trois niveaux de récupération d’énergie sélectionnable via des palettes situées derrière le volant.

Deux batteries sont proposées sur ce véhicule. La première, plus orientée vers un usage urbain, est d’une capacité de 50 kWh apportant une autonomie annoncée allant jusqu’à 224 kilomètres. La seconde, plus polyvalente, est une 75 kWh offrant 350 kilomètres d’autonomie (cycle WLTP en cours d’homologation).



Côté recharge, le E-Traveller est équipé de série avec un chargeur embarqué de 7,4 kW. Un chargeur triphasé de 11 kW est proposé en option. À partir d’une wallbox 7,4 kW, les temps de recharge estimés sont de 6h45 pour la batterie de 50 kWh et 11h20 pour la batterie de 75 kWh. À partir d’une wallbox 11 kW, les temps de recharge estimés sont de 4h50 pour la batterie de 50 kWh et 7h30 pour la batterie de 75 kWh. Enfin, depuis une borne publique 100 kW pour une recharge de 5 à 80 %, il faut 38 minutes avec la petite batterie et 45 minutes avec la plus importante.

Ce grand Peugeot est doté d’un ensemble complet d’aides à la conduite, allant du freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et des cyclistes au système d’alerte de changement de voie. Le E-Traveller bénéficie également d’un nouveau régulateur de vitesse adaptatif.

Les prix de ce nouveau E-Traveller n’ont pas été communiqués.