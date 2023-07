Scoop – Peugeot e-Traveller : l’heure du restylage

Disponible uniquement en électrique le Peugeot e-Traveller s’offre un lifting de mi-carrière. C’est l’occasion pour Peugeot de lui donner un petit coup de jeune et en détaillant les prototypes camouflés on se rend compte qu’ils reçoivent de nouveaux capteurs radar, de nouvelles prises d’air, un graphisme des projecteurs modifié. D’autres éléments de style qui sont cachés actuellement pourraient être modifiés sur le modèle de série.

Dans l’habitacle, on découvre également un nouveau volant, un écran d’infodivertissement remanié et un nouveau compteur numérique. Mais ce que cache encore ce modèle restylé c’est vraisemblablement le nouvel électromoteur de 156 ch qui viendra épauler celui de 136 ch qui devrait rester au catalogue. Grâce à une batterie à la capacité légèrement augmentée en entrée de gamme, l’autonomie devrait atteindre les 250 km au lieu de 230 km actuellement (WLTP), mais c’est surtout avec la batterie de 75 kWh (320 km d’autonomie), qui devrait rester au catalogue, que l’on appréciera le plus ce modèle familial.

Cousin technique des Citroën ë-Space Tourer et Opel Zafira-e Life, le Peugeot e-Traveller conservera le même gabarit et le même espace intérieur qui permet aux familles de se sentir à leur aise. Quant à son coffre géant, il pourra toujours accueillir un volume de bagages important en version courte comme en version longue.