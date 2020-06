Peugeot e-Traveller : jusqu'à 9 personnes en électrique

Après l'utilitaire, c'est au tour de la version particulière de détailler sa variante électrique. Comme pour l'Expert, le Traveller multiplie les variantes. Ce Peugeot est ainsi disponible en deux gammes. Il y a le combispace, pour les familles avec 5 à 8 places, ou la navette, pour les spécialistes du transport de personnes (taxis, hôtels…) avec 5 à 9 places.

Sur la navette, en rangées 2 et 3, on peut avoir des fauteuils coulissants en cuir avec accoudoirs ou des banquettes coulissantes fractionnées 2/3-1/3. Une finition VIP propose quatre sièges en vis-à-vis. L'accès se fait via des portes coulissantes qui peuvent être motorisées avec fonction mains libres.

Trois longueurs sont au menu : Compact à 4,60 mètres, Standard à 4,95 mètres et Long à 5,30 mètres. La hauteur est de 1,90 mètre, ce qui assure l'accès à la plupart des parkings. Même le petit modèle peut avoir 9 personnes à son bord.

Le choix concerne aussi les batteries. Il y a 50 kWh, pour une autonomie WLTP de 230 km, ou 75 kWh, avec autonomie de 330 km. Le modèle a en série un chargeur monophasé 7,4 kW et en option un chargeur triphasé 11 kW. La Wall Box 7,4 kW semble un minimum incontournable, pour refaire le plein en 7h30 (50 kWh) ou 11h20 (75 kWh) avec le chargeur monophasé. Avec le triphasé et une Wall Box 11 kW, les temps sont de 5h et 7h30. Une borne publique 100 kW permet d'avoir 80 % de charge en 30 et 45 minutes.

Le moteur est le même selon les variantes, il développe jusqu'à 100 kW, soit 136 ch. La vitesse maximale est limitée à 130 km/h. Il faut 13,1 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et 12,1 secondes pour faire de 80 à 120 km/h.

Côté look, rien de particulier, si ce n'est des Lions qui changent de couleur. À bord, l'instrumentation et l'écran tactile sont revus pour s'adapter aux affichages propres à l'électrique. La console centrale intègre une nouvelle commande de boîte auto, le sélecteur de mode de conduite et le frein de stationnement électrique. Une touche B permet d’avoir une récupération de l'énergie au freinage plus forte.

L'équipement pourra être généreux, avec : vision tête haute, caméra de recul 180°, alerte de franchissement de ligne, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux de signalisation, freinage automatique d'urgence… Produit en France, près de Valenciennes, ce e-Traveller sera commercialisé au cours du 2e semestre 2020.