Depuis le 1er octobre 2025, le Coup de pouce est dit bonifié lorsque le véhicule est fabriqué dans l’Espace économique européen et surtout que les cellules de sa batterie y sont également.

Jusqu’ici, seul le Scénic Grande Autonomie équipé de la batterie de 87 kWh en profitait. Désormais, tous les Scénic, la Mégane et la R5 équipée de la batterie de 52 kWh sont éligibles. De son côté, la R4 devra encore attendre.

Cette aide majorée s’applique dès aujourd’hui, mais seulement pour des productions à partir de fin avril. Si vous avez droit au coup de pouce maximal, la R5 (52 kWh) débute ainsi à 24 340 €, ce qui la place en dessous de la version de base (moteur de 95 ch et batterie de 40 kWh). De leur côté, la Mégane est proposée à partir de 31 850 € et le Scénic à partir de 34 340 €.

Le montant des aides dépend de vos revenus, classés selon trois niveaux : précaires, modestes non précaires et les autres.

Une Renault 5 qui a la cote

Cette aide supplémentaire pourrait redonner un petit coup de pouce à la Renault 5, qui cartonne en France, et même en Europe. Un succès qui pourrait déboucher sur un plan international et une production hors de nos frontières Rien n’est acté pour le moment, mais rien n’est exclu pour autant. La citadine est déjà vendue en Turquie depuis près d’un an et va débarquer au Japon dans quelques semaines. À ce jour, seule l’usine de Douai assure sa production.