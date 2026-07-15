Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?
3. Le Peugeot e-3008 Long Range est peut-être la meilleure version du 3008
La concurrence : il y a du monde
Vendu à partir de 46 990 €, le Peugeot e-3008 Long Range va avoir une sérieuse concurrence face à lui. Ainsi, au même prix, les clients vont avoir le choix entre certains modèles incontournables comme le Tesla Model Y Grande Autonomie, des nouveaux venus comme le Xpeng G6 ou des acteurs confirmés comme les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq et Nissan Ariya.
À retenir : la version à acheter
L’arrivée de cette nouvelle batterie ne change pas les qualités du e-3008 intrinsèques du modèle. Présentation intérieure moderne et qualitative, agrément de conduite, dynamisme, mais cette nouvelle pile permet au SUV au lion de gagner en polyvalence grâce à des passages nombreux qu’auparavant, ce qui est essentiel pour un véhicule à destination des familles. De quoi justifier le surcoût de 1 500 € par rapport au e-3008 petite batterie en finition Allure.
Caradisiac a aimé
-
L’autonomie en augmentation
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La présentation intérieure qualitative
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L’excellente insonorisation des bruits de roulement et d’air
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L’entrée de gamme éligible aux aides gouvernementales
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La consommation raisonnable
Caradisiac n'a pas aimé
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Les capacités de recharge modestes au vu de la concurrence chinoise
-
L’habitabilité arrière un peu décevante
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Rétrovision compliquée
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III ELECTRIQUE 230 ALLURE 97 KWH GRANDE AUTONOMIE
|0 (wltp)
|46 990 €
|€
|III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH
|0 (wltp)
|54 190 €
|€
|III ELECTRIQUE 230 GT 97 KWH GRANDE AUTONOMIE
|0 (wltp)
|51 390 €
|€
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