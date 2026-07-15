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Peugeot E-3008 (3e Generation)

Essai

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

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3. Le Peugeot e-3008 Long Range est peut-être la meilleure version du 3008

 

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

La concurrence : il y a du monde

Vendu à partir de 46 990 €, le Peugeot e-3008 Long Range va avoir une sérieuse concurrence face à lui. Ainsi, au même prix, les clients vont avoir le choix entre certains modèles incontournables comme le Tesla Model Y Grande Autonomie, des nouveaux venus comme le Xpeng G6 ou des acteurs confirmés comme les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq et Nissan Ariya.

À retenir : la version à acheter

L’arrivée de cette nouvelle batterie ne change pas les qualités du e-3008 intrinsèques du modèle. Présentation intérieure moderne et qualitative, agrément de conduite, dynamisme, mais cette nouvelle pile permet au SUV au lion de gagner en polyvalence grâce à des passages nombreux qu’auparavant, ce qui est essentiel pour un véhicule à destination des familles.  De quoi justifier le surcoût de 1 500 € par rapport au e-3008 petite batterie en finition Allure.  

Caradisiac a aimé

  • L’autonomie en augmentation

  • La présentation intérieure qualitative

  • L’excellente insonorisation des bruits de roulement et d’air

  • L’entrée de gamme éligible aux aides gouvernementales

  • La consommation raisonnable

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les capacités de recharge modestes au vu de la concurrence chinoise

  • L’habitabilité arrière un peu décevante

  • Rétrovision compliquée

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III ELECTRIQUE 230 ALLURE 97 KWH GRANDE AUTONOMIE 0 (wltp) 46 990 €  €
III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH 0 (wltp) 54 190 €  €
III ELECTRIQUE 230 GT 97 KWH GRANDE AUTONOMIE 0 (wltp) 51 390 €  €
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