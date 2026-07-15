Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

La concurrence : il y a du monde

Vendu à partir de 46 990 €, le Peugeot e-3008 Long Range va avoir une sérieuse concurrence face à lui. Ainsi, au même prix, les clients vont avoir le choix entre certains modèles incontournables comme le Tesla Model Y Grande Autonomie, des nouveaux venus comme le Xpeng G6 ou des acteurs confirmés comme les Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq et Nissan Ariya.

À retenir : la version à acheter

L’arrivée de cette nouvelle batterie ne change pas les qualités du e-3008 intrinsèques du modèle. Présentation intérieure moderne et qualitative, agrément de conduite, dynamisme, mais cette nouvelle pile permet au SUV au lion de gagner en polyvalence grâce à des passages nombreux qu’auparavant, ce qui est essentiel pour un véhicule à destination des familles. De quoi justifier le surcoût de 1 500 € par rapport au e-3008 petite batterie en finition Allure.

Caradisiac a aimé

L’autonomie en augmentation

La présentation intérieure qualitative

L’excellente insonorisation des bruits de roulement et d’air

L’entrée de gamme éligible aux aides gouvernementales

La consommation raisonnable Caradisiac n'a pas aimé Les capacités de recharge modestes au vu de la concurrence chinoise

L’habitabilité arrière un peu décevante

Rétrovision compliquée