Les e-208 GTI et 308 restylée pimenteront le stand Peugeot au salon de Lyon

Avec sa carrosserie rabaissée et rutilante, ses roues de 18 pouces, ses voies élargies et ses appendices aérodynamiques, l’e-208 GTI constituera l’une des attractions du salon de Lyon 2025. Ce sera d’ailleurs l’une de ses premières apparitions publiques depuis sa première présentation en juin à l’occasion des 24 Heures du Mans. Carburant aux électrons, cette puce développe la bagatelle de 280 ch qu’alimente une batterie de 54 kWh lui assurant une autonomie – théorique – de 350 km. Cette rivale de l’Alpine A290 sera commercialisée au printemps 2026.

Autre nouveauté importante à découvrir sur le stand, la version restylée de la 308, berline et break, que Caradisiac vous a présentée à travers une vidéo détaillée le 26 août dernier. La nouvelle mouture se reconnaît principalement à sa proue redessinée et se caractérise par un équipement enrichi, ainsi que par une offre de motorisation des plus larges.

En hybride 48V, le bloc 1.2 ex-PureTech développe 145 ch tout en se contenant de 4,7 litres/100 km. La version hybride rechargeable (PHEV) développe maintenant 195 ch (+15 ch) et sa batterie de 17,2 kWh de capacité nette lui donne un rayon d’action de 85 km en électrique. Quant à l’e-308, elle revendique une portée de 450 km, contre 416 km précédemment, et se dote de la technogie V2L qui lui permet de recharger des appareils électriques. On relève enfin la présence du diesel 1.5 BlueHDI, fort de 130 ch et de 300 Nm de couple, et ne réclamant que 4,9 l/100 km.

Le stand sera par ailleurs copieusement garni, avec les e-208, 3008, 5008 et 408. Pas de 508 en revanche, puisque Peugeot en a cessé la production il y a quelques mois. Et oui, c’est la fin de la classique « berline de Papa » dont le constructeur sochalien était le champion depuis la 403 lancée en 1955.

Notez aussi que Peugeot proposera de nombreux modèles à l’essai avec des 208 hybride et électrique, 2008 (mêmes motorisations), 308 (idem + hybride rechargeable), 3008 & 5008 en électrique ou hybride 48V, et 408 en hybride rechargeable. Côté utilitaires, des Partner et Boxer thermiques voisineront avec un Expert électrique. Des offres alléchantes seront proposées pendant le salon, notamment sur des véhicules en stock.