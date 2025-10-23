Renault a trouvé le remplaçant de Gilles Vidal

C’est en quelque sorte un retour aux sources pour Alexandre Malval. Ce designer, diplômé du Royal College of Art de Londre, a en effet commencé sa carrière en 1994 au sein du département de design avancé chez Renault.

Il remplace ainsi Gilles Vidal parti chez Stellantis en juillet dernier pour chapeauter toutes les marques européennes. M. Valdal prendra ses fonctions, sous la houlette de Laurens van den Acker, à partir du 2 janvier 2026.

Après avoir fait ses débuts chez Renault, il rejoint le groupe Volkswagen à Barcelone en 1996 afin de contribuer aux projets d’Audi et Volkswagen. Après six ans sous le soleil, il revient en France puisqu’il intègre Citroën en 2001 puis Peugeot pour finalement prendre la tête du design Citroën en 2012. On lui doit ainsi la C4 Cactus, la C3 III, le C3 Aircross ou encore le C5 Aircross.

Sa carrière évolue à nouveau en 2018 puisqu’il s’installe à Sophia Antipolis pour prendre la tête du centre de style européen de Mercedes jusqu’à aujourd’hui.

Alexandre Malval aura donc pour mission de dessiner les futurs modèles de la marque au losange. Souhaitera-t-il une rupture de design avec son prédécesseur ? Il ne sera pas seul à en décider, mais il pourrait s’éloigner du style de Gilles Vidal dont certains modèles pouvaient faire penser à… Peugeot.