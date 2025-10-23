Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ferrari 458 Italia

Crasher une Ferrari de location, c’est problématique

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

4  

Cette Ferrari 458 Italia détruite contre un camion après sous-virage ne prendra sans doute plus jamais la route.

Crasher une Ferrari de location, c’est problématique

Triste fin pour cette Ferrari 458 Italia. Un clip publié sur Youtube et plusieurs réseaux sociaux montre un automobiliste un peu optimiste dans un virage appuyé. Une promenade en groupe dont il se souviendra longtemps après la destruction d’une voiture emblématique. Pour ne rien arranger, l’exemplaire en question est un véhicule de location.

Les séquences montrent l’intégralité de l’accident. Sur les images, la Ferrari approche un peu trop vite après le passage d’une Porsche Cayman. La belle italienne sous-vire en laissant légèrement dépasser son nez sur la voie d’en face. Mauvaise nouvelle : un camion arrive dans l’autre sens. L’avant gauche de la Ferrari percute l’arrière droit de l’utilitaire de manière assez puissante pour envoyer l’autre véhicule en tête-à-queue. Un choc qui arrache la roue avant gauche et laisse traîner la proue de l’auto sur la route au point de produire des étincelles.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

La Ferrari 458 Italia : un dessin réussi et un V8 mélodieux

Pour mémoire, la Ferrari 458 Italia introduit lors de sa présentation en 2009 au salon de Francfort une boîte de vitesses double embrayage 7 rapports dernier cri et un tout nouveau V8 atmosphérique. Une artillerie qui délivre aux roues arrière la bagatelle de 570 chevaux pour 540 Nm de couple. Avec son design signé Pininfarina et sa mécanique noble, la Ferrari 458 Italia tient une place particulière dans le cœur des passionnés de la marque au cheval cabré.

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 Italia

SPONSORISE

Actualité Ferrari

Voir toute l'actu Ferrari

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité