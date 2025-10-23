Crasher une Ferrari de location, c’est problématique

Triste fin pour cette Ferrari 458 Italia. Un clip publié sur Youtube et plusieurs réseaux sociaux montre un automobiliste un peu optimiste dans un virage appuyé. Une promenade en groupe dont il se souviendra longtemps après la destruction d’une voiture emblématique. Pour ne rien arranger, l’exemplaire en question est un véhicule de location.

Les séquences montrent l’intégralité de l’accident. Sur les images, la Ferrari approche un peu trop vite après le passage d’une Porsche Cayman. La belle italienne sous-vire en laissant légèrement dépasser son nez sur la voie d’en face. Mauvaise nouvelle : un camion arrive dans l’autre sens. L’avant gauche de la Ferrari percute l’arrière droit de l’utilitaire de manière assez puissante pour envoyer l’autre véhicule en tête-à-queue. Un choc qui arrache la roue avant gauche et laisse traîner la proue de l’auto sur la route au point de produire des étincelles.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

La Ferrari 458 Italia : un dessin réussi et un V8 mélodieux

Pour mémoire, la Ferrari 458 Italia introduit lors de sa présentation en 2009 au salon de Francfort une boîte de vitesses double embrayage 7 rapports dernier cri et un tout nouveau V8 atmosphérique. Une artillerie qui délivre aux roues arrière la bagatelle de 570 chevaux pour 540 Nm de couple. Avec son design signé Pininfarina et sa mécanique noble, la Ferrari 458 Italia tient une place particulière dans le cœur des passionnés de la marque au cheval cabré.