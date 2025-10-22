Qui veut un cabriolet 306 sauvé par un passionné ?
Le collectionneur fan de Peugeot 306 Cabriolet Benoît Haustraete cherche des nouveaux propriétaires pour une partie de ses voitures. L’homme accumule aujourd’hui plus de 100 exemplaires de la découvrable française.
Dans le monde des collectionneurs, il existe des passionnés qui tombent amoureux d’un modèle en particulier. C’est le cas de Benoît Haustraete qui accumule au fil des ans de nombreux exemplaires de la Peugeot 306 Cabriolet. Après le sauvetage de plus de 100 voitures, il décide de céder une partie de son parc.
Benoît partage sur le réseau social Facebook dans le groupe du Club Peugeot 306 Cabriolet Franco-Suisse sa volonté de se séparer de quelques autos pour laisser d’autres passionnés prendre le relais. D’après sa publication, il dispose de plusieurs configurations et versions dans son hangar de 450 m² situé en Charente. Ses Peugeot 306 Cabriolet proviennent principalement de l’étranger. Un dossier complet pour immatriculer le véhicule en France sera fourni lors de la vente.
La 306 Cabriolet, une auto signée Pininfarina
En 1994 lors de sa sortie, la Peugeot 306 Cabriolet reçoit un accueil chaleureux grâce à son allure élégante et raffinée. Signée Pininfarina, elle remporte d’ailleurs la même année le titre du plus beau cabriolet lors du salon de Genève. Ses treize ans de carrière jusqu’en 2007 ont permis à Peugeot d’écouler non moins de 77 000 unités.
