Le nouveau BYD Atto2 DM-i sera peut-être le plus petit hybride rechargeable de notre marché

Byd a d’abord essayé d’inonder le marché automobile européen avec ses voitures électriques, à des prix plutôt élevés que le constructeur justifiait par un haut niveau d’équipement et une finition intérieure à la pointe.

Mais cette stratégie n’a pas eu les effets escomptés et c’est finalement son tout premier modèle hybride rechargeable commercialisé chez nous, le Seal U DM-i, qui réalise les meilleurs scores de vente sur le Vieux Continent. Dans la foulée, BYD vient de lancer sa familiale Seal 6 DM-i hybride rechargeable, disponible en berline et en break.

Et maintenant, un petit SUV hybride rechargeable

Voilà déjà un autre nouveau véhicule hybride rechargeable chez BYD en Europe : l’Atto2 DM-i. Il reprend le nom du petit SUV urbain électrique lancé chez nous il y a quelques mois et semble conserver son châssis (contrairement au Seal U DM-i basé sur une autre architecture que celle du Seal U électrique), mais avec une motorisation hybride rechargeable sous le capot au lieu de son unique bloc électrique à batteries.

BYD annonce une autonomie maximale qui dépassera les 1000 kilomètres avec les batteries électriques chargées à fond et le réservoir d’essence plein. Le constructeur précise aussi qu’il y aura au moins deux puissances et deux tailles de batteries correspondantes, dont la plus grosse permettra d’obtenir 90 km d’autonomie en conduite 100 % électrique.

Le seul de son segment, à quel prix ?

Ce nouvel Atto2 DM-i sera « présenté aux médias en novembre » et commercialisé au début de l’année prochaine. Ce sera le seul SUV urbain hybride rechargeable du marché depuis la disparition du Captur équipé de cette technologie, ces modèles ayant été jugés trop chers dans cette catégorie. Avec un prix sous les 30 000€, l’Atto2 DM-i peut-il en profiter pour devenir un gros succès ? Le MG ZS, un SUV hybride non rechargeable proposé à moins de 30 000€ en premier prix, cartonne chez nous depuis son arrivée.