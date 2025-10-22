Les trois sièges auto qu’il faut fuir !
Le dernier test de sièges auto réalisé par le TCS révèle que cinq sièges sont particulièrement conseillés. En revanche, trois sont impérativement à fuir.
Le 1er octobre dernier, le TCS (Touring Club Suisse) alertait sur deux modèles dangereux avec des risques de projection des enfants. Désormais, ils sont trois à être totalement déconseillés.
Le dernier cité, le Maxi-Cosi Nomad Plus, a reçu la mention « non recommandé » à cause de sa teneur élevée en PFAS (substances per- polyfluoroalkylées). Ce n’est pas tout puisqu’il a aussi « montré des faiblesses lors du test de collision frontale ».
Pour rappel, les Chipolino Olympus i-Size et Reecle 360 répondent aux exigences légales et sont autorisés à la vente. Pourtant : « Il a été constaté que les coques pouvaient se détacher de leur base lorsque les enfants étaient attachés dos à la route. Dans un tel cas, le siège et l’enfant sont projetés dans l’habitacle, avec un risque élevé de blessures graves. »
Toutefois, le test du TCS a relevé de bons élèves. Parmi les 17 modèles, cinq sièges ont obtenu la mention « hautement recommandé », avec en tête le Britax Römer Kidfix Pro, un siège « particulièrement adapté aux enfants d’environ quatre ans ». Enfin, neuf modèles sont qualifiés de « recommandé ».
Le TCS précise qu’une fois de plus ce test a démontré qu’il existe de grandes différences de qualité entre les modèles.
Les conseils du TCS pour bien attacher son enfant
- Réglez le siège enfant à la taille actuelle de l’enfant
- Dans la mesure du possible, placez le siège enfant sur le siège arrière L’entrée et la sortie du véhicule sont plus sûres du côté extérieur de la route
- Assurez-vous que le siège est bien fixé au véhicule
- Serrez la ceinture de sécurité de manière qu’elle soit bien ajustée sur le corps de l’enfant. Ouvrez ou enlevez les vestes d’hiver épaisses
- Les rehausseurs de siège avec dossier offrent plus de sécurité et de confort que ceux sans dossier
- Adaptez le passage de la ceinture et le soutien de la tête à la croissance de l’enfant
- Ne pas utiliser les systèmes orientés vers l’arrière sur le siège passager frontal est actif
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération