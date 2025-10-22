Les trois sièges auto qu’il faut fuir !  

Le 1er octobre dernier, le TCS (Touring Club Suisse) alertait sur deux modèles dangereux avec des risques de projection des enfants. Désormais, ils sont trois à être totalement déconseillés.

Le dernier cité, le Maxi-Cosi Nomad Plus, a reçu la mention « non recommandé » à cause de sa teneur élevée en PFAS (substances per- polyfluoroalkylées). Ce n’est pas tout puisqu’il a aussi « montré des faiblesses lors du test de collision frontale ».

Pour rappel, les Chipolino Olympus i-Size et Reecle 360 répondent aux exigences légales et sont autorisés à la vente. Pourtant : « Il a été constaté que les coques pouvaient se détacher de leur base lorsque les enfants étaient attachés dos à la route. Dans un tel cas, le siège et l’enfant sont projetés dans l’habitacle, avec un risque élevé de blessures graves. »

Toutefois, le test du TCS a relevé de bons élèves. Parmi les 17 modèles, cinq sièges ont obtenu la mention « hautement recommandé », avec en tête le Britax Römer Kidfix Pro, un siège « particulièrement adapté aux enfants d’environ quatre ans ». Enfin, neuf modèles sont qualifiés de « recommandé ».

Le TCS précise qu’une fois de plus ce test a démontré qu’il existe de grandes différences de qualité entre les modèles.

Les conseils du TCS pour bien attacher son enfant