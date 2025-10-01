Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

Risque de projection d’enfant, les deux sièges auto qu’il ne faut absolument pas acheter

Dans Pratique / Sécurité

Julien Bertaux

0  

Suite à des tests effectués sur des sièges auto, le TCS a constaté que deux modèles sont particulièrement dangereux puisque les enfants peuvent être projetés dans l’habitacle.

Risque de projection d’enfant, les deux sièges auto qu’il ne faut absolument pas acheter
Le dernier test du TCS a mis en lumière deux sièges auto particulierement dangereux.

Vous comptez acheter un siège auto Chipolino olympus i-Size ou Reecle 360 ? Faites marche arrière et choisissez un autre modèle. Si c’est déjà fait, débarrassez-vous en le plus rapidement possible.

À l’occasion de tests, que le Touring Club Suisse effectue régulièrement, deux modèles se sont détachés du reste du lot bien qu’ils répondent aux exigences légales et soient autorisés à la vente en Europe : « Il a été constaté que les coques pouvaient se détacher de leur base lorsque les enfants étaient attachés dos à la route. Dans un tel cas, le siège et l’enfant sont projetés dans l’habitacle, avec un risque élevé de blessures graves. » Le message du TCS est on ne peut plus clair.

L’organisme indique que si le Chipolino Olympus i-Size a été retiré de la vente, des stocks peuvent encore exister. Quant au fabricant du Reecle 360, « il n’a, à ce jour, pas réagi ».

Fuyez la mention E8-0313715

La méfiance est de mise puisque le siège Reecle 360 est vendu sous d’autres noms. Il faut alors vérifier sur l’étiquette orange, placée sous le siège, qu’elle ne comporte pas la mention E8 – 0313715. Si c’est le cas, fuyez.

Le TCS tient à préciser que l’échec des modèles Chipolino et Reecle constitue donc une « exception préoccupante ». Par ailleurs, si l’achat de ces modèles date de moins deux ans, un recours au titre de la garantie légale des défauts peut être envisagé auprès du vendeur L’organisme publiera les résultats complets de son test de sièges auto 2025 le 21 octobre prochain.

0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/