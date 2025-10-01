Risque de projection d’enfant, les deux sièges auto qu’il ne faut absolument pas acheter

Vous comptez acheter un siège auto Chipolino olympus i-Size ou Reecle 360 ? Faites marche arrière et choisissez un autre modèle. Si c’est déjà fait, débarrassez-vous en le plus rapidement possible.

À l’occasion de tests, que le Touring Club Suisse effectue régulièrement, deux modèles se sont détachés du reste du lot bien qu’ils répondent aux exigences légales et soient autorisés à la vente en Europe : « Il a été constaté que les coques pouvaient se détacher de leur base lorsque les enfants étaient attachés dos à la route. Dans un tel cas, le siège et l’enfant sont projetés dans l’habitacle, avec un risque élevé de blessures graves. » Le message du TCS est on ne peut plus clair.

L’organisme indique que si le Chipolino Olympus i-Size a été retiré de la vente, des stocks peuvent encore exister. Quant au fabricant du Reecle 360, « il n’a, à ce jour, pas réagi ».

Fuyez la mention E8-0313715

La méfiance est de mise puisque le siège Reecle 360 est vendu sous d’autres noms. Il faut alors vérifier sur l’étiquette orange, placée sous le siège, qu’elle ne comporte pas la mention E8 – 0313715. Si c’est le cas, fuyez.

Le TCS tient à préciser que l’échec des modèles Chipolino et Reecle constitue donc une « exception préoccupante ». Par ailleurs, si l’achat de ces modèles date de moins deux ans, un recours au titre de la garantie légale des défauts peut être envisagé auprès du vendeur L’organisme publiera les résultats complets de son test de sièges auto 2025 le 21 octobre prochain.