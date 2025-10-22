Il ne fallait pas enterrer trop vite la Tesla Model Y

Après un début d’année chaotique, marqué par les prises de position politiques du très controversé Elon Musk suivies d’une vague mondiale de "Tesla bashing", les choses semblent peu à peu rentrer dans l’ordre pour les voitures électriques américaines. Caradisiac avait récemment pu le constater au salon de Lyon, où le stand de la marque était véritablement pris d’assaut par des visiteurs qui ne s’intéressaient qu’aux voitures en tant que telles, et on en a confirmation ce jeudi avec les chiffres du marché européen de septembre. La Tesla Model Y s’est en effet hissé en tête des ventes sur le Vieux Continent pour la toute première fois en 2025, sur un podium que complètent les Renault Clio et Dacia Sandero (bravo au groupe Renault, au passage).

Certes, le chiffre est en baisse dans l’absolu pour Tesla, avec 26 000 voitures immatriculées contre un peu plus de 28 000 l’an dernier à pareille époque, mais il n’en demeure pas moins que la performance est d’autant plus remarquable qu’aucune concurrence sérieuse ne semble encore émerger sur le marché électrique, à l’exception de la BYD Seal U (également disponible en hybride rechargeable) qui pointe au 22ème rang avec près de 11 500 voitures vendues.

A signaler aussi, la bon lancement du Skoda Elroq, 43ème en septembre avec 8 500 unités écoulées. Mais dans les deux cas, on reste loin derrière le Model Y. Même la berline Model 3 reste devant, au 19ème rang avec 12 000 voitures.

Tesla bouge encore, donc, et élargit sa gamme vers le bas de façon à rendre son offre moins inaccessible. Il existe désormais un Model Y Standard affichée juste sous la barre des 40 000 €, de façon justement à dynamiser les ventes.

On peut s’attendre à ce que le Model Y poursuive sur sa lancée dans les mois qui viennent, même s’il convient de rappeler que les ventes de ce modèle en Europe sont aussi entravées par la politique de Donald Trump. Une partie de la production européenne du SUV, réalisée à Berlin, traverse l’Atlantique pour être livrée au Canada, qui en réponse à la politique douanière américaine impose des taxes de 25% aux produits importés des Etats-Unis. Ce n'est pas comme ça que les voitures électriques vont sauver la planète.











