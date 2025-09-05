Model Y Performance et Cybertruck en vedette sur le stand Tesla au salon de Lyon

Confrontés à des ventes contraires un peu partout dans le monde depuis le début de l’année, et notamment en France où ses ventes fléchissent sensiblement après plusieurs années de hausse spectaculaire, le constructeur américain de voitures électriques vient au salon de Lyon pour montrer qu’il en a encore sous la pédale.

Plusieurs modèles de la gamme y seront exposés, mais la star sera la Model Y Performance, disponible à la commande depuis quelques jours et affiché à partir de 61 990 €, soit exactement 17 000 € de plus que la version Propulsion d’entrée de gamme. Au vu des spécifications d’ensemble, tant en matière de présentation que d'accélérations , l’écart de tarif semble plutôt justifié a priori mais les visiteurs du salon pourront s’en faire eux-mêmes une idée plus précise.

Tesla a d’ailleurs prévu de proposer des essais de véhicules neufs (sauf pour le Y Performance, précisons-le), à quoi s’ajoutera un espace dédié aux véhicules d’occasion, pour lesquels le constructeur a mis en place un label "occasions certifiées". Là aussi, des essais seront possibles.

Le reste de la gamme sera également présente : outre la gamme Y refondue en début d’année, feront le déplacement les Model 3, Model X et Cybertruck. Même si ce dernier n’est pas homologué en Europe, il n’en demeure pas moins l’un des véhicules les plus spectaculaires du marché automobile et justifie à lui seul un détour par le stand Tesla. Assurément l’une des stars du salon!

Tesla présentera par ailleurs son système de recharge (le Powerwall, batterie domestique compacte, qui stocke l'énergie, produite par l'installation solaire ou par le réseau) et déploiera toute une équipe pour répondre aux interrogations des visiteurs, qui ne savent pas toujours sur quel pied danser avec les voitures électriques. Notez enfin que les jeunes visiteurs pourront profiter d’un baptême aux commandes du Cyberquad.