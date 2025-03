L’incendie manifestement criminel du Tesla Store de Plaisance-du-Touch (Haute Garonne) intervenu dans la nuit de dimanche à lundi, et durant lequel 12 voitures ont été détruites, est une illustration supplémentaire des difficultés que rencontre la marque, associée aux récentes prises de position jugés fascisantes d’Elon Musk, proche de Donald Trump. On se souvient ainsi notamment que le siège français de l’entreprise, situé à Saint-Ouen, avait été vandalisé par des activités écologistes le 11 février dernier, et les cas de ce genre ne sont pas limités à l’Hexagone. Une concession hollandaise avait été recouverte de graffitis de croix gammées début février, tandis qu’à Barcelone, un artiste toulousain a récemment greffé un bras rouge à un Superchargeur de la marque. Fin janvier, des activités allemands avaient aussi projeté une image d'Elon Musk bras tendu sur l’usine Tesla située à Berlin.

Dans le même temps, les ventes de Tesla sont chahutées à travers le monde entier, Etats-Unis et Chine compris. La marque avait vendu 1,79 million de véhicules l’an dernier contre 1,81 en 2023, alors qu’elle visait une hausse. En février, les immatriculations de Tesla ont plongé de 26 % en France (soit 2 395 véhicules immatriculés). En Norvège, en Suède et au Danemark, la chute des ventes oscille entre 42 % à 48 %.

La semaine dernière, la valorisation boursière de l'entreprise est repassée sous la barre des 1 000 milliards de dollars (949 milliards), effaçant ainsi la progression de l'action Tesla depuis l'accession de Donald Trump à la maison blanche. Les temps sont durs pour Tesla, après des années de progression ininterrompue…et un Model Y qui reste malgré tout la voiture la plus vendue au monde en 2024, comme en 2023.

Le renouvellement de ce modèle Ô combien important explique peut-être aussi en partie la méforme actuelle : nombre d’automobilistes attendaient l’arrivée de la nouvelle mouture, tout récemment essayée par Caradisiac et disponible dans les semaines à venir, pour déclencher leur achat. La Model 3, dans l’ombre, commence à vieillir un peu, malgré la refonte opérée fin 2023. Quant aux Model S et Model X, véhicules déjà anciens, elles gardent des ventes marginales par rapport au tandem Model3/Y, ce qui rend difficile de les inclure dans l’équation. On observe par contre que le Cybertruck connaît un démarrage inférieur aux attentes.

L'occasion en forme

Les difficultés de Tesla s’expliquent aussi par une concurrence accrue : si la marque américaine garde un avantage avec son vaste réseau de Superchargeurs, il n’en demeure pas moins que des modèles électriques toujours plus désirables arrivent sur le marché, diluant d’autant les capacités d’attractions des modèles frappés du T. Rien que pour la Model Y cru 2025, cela ratisse large puisqu’on pourra citer, sans prétendre à l’exhaustivité, les Skoda Enyaq, Mercedes EQB, Hyundai Ioniq 5, Peugeot e-3008, DS N°8, voire Porsche Macan ou Audi Q6 e-tron quattro. Des modèles qui pour la plupart n’existaient pas deux ans en arrière.

Tesla devient peu à peu un constructeur parmi d'autres (ou presque), et cela explique aussi le fléchissement de ses ventes. Il est en revanche un domaine où la marque garde une longueur d’avance sur la concurrence, et c’est celui du marché de l’occasion. Selon les données de La Centrale, qui appartient au même groupe que Caradisiac, la marque continue de gagner du terrain avec un nombre de vues par annonce reste 5 fois supérieur à celui des autres modèles électriques, et des prix qui sont aussi plus stables. Même si le marché de l’occasion apparaît comme un miroir à retardement de celui du neuf, les acheteurs conservent donc un net intérêt pour Tesla, indépendamment des frasques de Musk. Rendez-vous dans trois mois pour jauger du démarrage du nouveau Model Y, car c'est cette donnée qui permettra de jauger ou non de l’état de santé réel de la marque.