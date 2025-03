Après les croix gammées dessinées sur le capot de voitures dans la rue, les attaques sur les Cybertruck aux Etats-Unis ou les sabotages réalisés par des activistes écologistes au sein de l’usine Tesla de Berlin en Allemagne, la haine à l’encontre de la société automobile d’Elon Musk vient à nouveau de se manifester à Plaisance-du-Touch près de Toulouse comme le rapportent les journalistes de La Dépêche.

C’est en effet la concession locale qui a été prise pour cible, dans la nuit de dimanche à lundi, par « un ou plusieurs individus entrés sur le site par effraction ». Ils ont mis le feu aux locaux et huit véhicules de la concession ont été totalement détruits, quatre autres ayant été moins lourdement touchés. Toujours d’après les journalistes de La Dépêche, le préjudice total est estimé à 700 000€. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs de cet acte de vandalisme.

La haine d’Elon Musk semble monter

Très critiqué par une certaine partie de la population un peu partout dans le monde depuis qu’il a commencé à prendre des positions politiques très marquées et à s’impliquer dans la politique des Etats-Unis au plus haut niveau, promettant de réduire l’appareil administratif, Elon Musk semble désormais visé par des actions de plus en plus violentes à l’encontre de sa société Tesla et des autos qu’il vend.

Quelle que soit l’opinion qu’on peut avoir de ces personnages publics, de tels actes ont de quoi faire très peur. Il y a quelques jours, en roulant dans une Tesla d’essai dans les bouchons, j’ai personnellement vu un automobiliste de la voie d’en face faire mimer un tir au pistolet en ma direction. Pour rappel, les ventes du constructeur américain se sont fortement repliées depuis le début de l’année 2025 mais pour l’instant, impossible de confirmer un lien de causalité entre cette baisse des ventes et l’impopularité croissante d’Elon Musk, puisque Tesla semble d’abord souffrir du renouvellement de son Model Y et d’un gros phénomène d’attente. Mais avec de tels agissements, difficile de ne pas imaginer qu’une partie de la clientèle puisse être dissuadée d’expérimenter ce genre de risque.