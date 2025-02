Elon Musk essaie-t-il d’éliminer les concurrents de Tesla avec l’aide de Trump ?

Elon Musk n’est plus simplement le patron du constructeur automobile Tesla ou de l’entreprise spécialisée dans la technologie spatiale SpaceX. C’est aussi devenu le conseiller « spécial » du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump, qui lui a donné les pleins pouvoirs pour effectuer de grosses coupes budgétaires dans l’administration publique du pays.

Dès la fin de l’année dernière, d’ailleurs, son financement de la campagne du candidat Trump avait fait évoluer sa position sur les voitures électriques : alors qu’il critiquait ouvertement ces autos depuis des années, Donald Trump avait soudainement admis qu’il devait les soutenir « en raison de l’aide apportée par Elon Musk ».

Mais justement, le soutien de la nouvelle administration américaine aux voitures électriques semble à géométrie variable. Dès les premiers jours de la nouvelle équipe gouvernante, tous les projets de construction de nouvelles stations de charge rapide financées via des fonds publics ont été gelés : seuls les chantiers déjà engagés iront jusqu’à la fin, laissant de fait le réseau de Superchargeurs Tesla comme le principal moyen de voyager en voiture électrique dans le pays alors qu’un vaste réseau de bornes publiques, validé sous la précédente administration Biden, devait sortir de terre dans les années à venir pour améliorer le maillage. Tesla bénéficiait d'ailleurs aussi de ce programme NEVI pour développer ses infrastructures et la justice pourrait exiger qu'il soit maintenu malgré les injonctions de l'administration Trump.

Par ailleurs, les importantes aides à l'achat prévues par le dispositif de l'IRA ont été supprimées par l'administration Trump ce qui, là aussi, pénaliste directement Tesla qui en bénéficiait avec avec ses Model 3 et Model Y. Mais cette suppression, ajoutée à la nouvelle politique incitant moins les constructeurs à se tourner vers la technologie électrique qu'à continuer de vendre des moteurs thermiques, pourrait conforter la position dominante de Tesla aux Etats-Unis surtout avec les taxes sur les véhicules chinois (et potentiellement celles à venir sur les modèles européens importés).

Ce n’est pas tout : dans les derniers jours de l’administration Biden, un crédit fédéral de 6,6 milliards de dollars avait été accordé à l’entreprise Rivian. Prévu notamment pour financer le développement du nouveau Rivian R2 attendu pour 2026, ce crédit serait tout simplement vital pour le constructeur à l’heure de l’élargissement de sa gamme. Mais d’après le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, il n’y a aucune certitude sur la bonne application de ce crédit réservé à Rivian par la nouvelle administration Trump.

Rivian perd actuellement beaucoup d’argent en vendant ses modèles R1, avouant un déficit de 4,7 milliards de dollars rien que sur l’année 2024. Seule l’industrialisation à grande échelle des futures R2 et R3, impossible dans ce nouveau crédit public, pourra permettre à Rivian de devenir une entreprise rentable.

Un vrai conflit d’intérêts pour Elon Musk ?

Sachant qu’on parle d’un des seuls constructeurs d’automobiles électriques américains capables d’inquiéter Tesla à moyen terme, grâce à une gamme complète de modèles attractifs, l’annulation de ce crédit poserait évidemment la question d’un éventuel conflit d’intérêts dans les attributions et l’influence actuelles d’Elon Musk sur les décisions prises au plus haut niveau de l’administration du pays.

Il se trouve aussi que, pour la première fois de son histoire, Tesla fait face à des ventes déclinantes à cause d’une gamme de véhicules qui n’évolue plus assez, rattrapée par une concurrence enfin compétitive sur le plan technique. Même si l’arrivée du Model Y restylé et d’autres modèles très attendus en 2025 pourrait relancer les ventes de Tesla, les agissements de son patron depuis qu’il est devenu une figure politique majeure aux Etats-Unis paraissent de plus en plus problématiques.