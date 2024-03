Les Rivian R2 (2026) et R3 donnent-ils envie de croire en la marque ?

Rivian perd actuellement beaucoup d’argent et n’arrive pas à convaincre la clientèle aux Etats-Unis avec ses R1, de gros modèles 4x4 électriques disponibles à la fois en pick-up et en SUV. Mais alors que la marque fait face à des pertes financières abyssales, elle vient de dévoiler deux nouveaux modèles porteurs d’espoir : le R2 dont le format le positionne en concurrent direct du Tesla Model Y et le R3, un modèle compact au design franchement original.

Rivian R2 : celui qui doit sauver la marque (vite)

Principale nouveauté de Rivian, le R2 mesure 4,71 mètres de long ce qui le positionne donc exactement face au Tesla Model Y (4,75 mètres). Son design reprend l’esprit de celui des R1 avec une face avant très verticale, dépourvue de calandre et occupée par un gros bandeau lumineux et deux sortes de « haricots » à LED (qui n’ont évidemment rien à voir avec ceux de BMW).

D’une allure très cubique, il arbore une planche de bord (évidemment équipée d’écrans) dont le design rappelle un peu celui d’un Land Rover Defender (et qui se rapproche logiquement de celle du R1 actuel). Rivian ne dévoile pour l’instant que très peu de chiffres à propos de ce R2, se contentant de préciser qu’il offrira de bonnes capacités en tout-terrain et que son prix de base se situera autour des 45 000 dollars (avec un 0 à 96 km/h expédié en moins de trois secondes pour sa version la plus puissante équipée de trois moteurs). L’autonomie maximale est annoncée à plus de 300 miles (soit 482 km). La commercialisation du Rivian R2 est prévue pour 2026 aux Etats-Unis.

Rivian R3 : celui qui nous paraît le plus intéressant

Rivian a également montré les premières images du R3, un modèle plus compact affichant un design plus doux (même si la face avant reste quasiment la même). Comparé à la Volkswagen Golf 4x4 Country sur les réseaux sociaux dans sa vue de profil évoquant un peu une compacte surélevée, il affiche un physique original et donne envie de croire à sa crédibilité en tant que rival des Peugeot E-3008 et autres Renault Scenic E-Tech.

Mais il s’agit d’un projet visant le plus long terme (avec aucun chiffre sur sa fiche technique pour le moment), dont la version de série n’arriverait pas avant l’année 2027 a priori. D’ici là, Rivian devra tenir économiquement ce qui n'a rien d'évident compte tenu de sa situation actuelle. Mais peut-être que le potentiel du R2 et du R3 pourraient convaincre les investisseurs à croire en la marque et lui laisser le temps de les développer correctement ?