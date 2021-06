L'intérieur très "high tech" du Rivian R1T

Enfin ! Après des mois de présentation du design extérieur, le constructeur américain Rivian, qui a déjà levé plusieurs milliards de dollars auprès de grands groupes mondiaux, lève le voile sur les spécificités de l'intérieur de ce qui s'annonce déjà comme le grand rival du Ford F150 Lightning. Un pick-up dont on ne verra probablement pas la couleur en Europe, du fait de son gabarit inadapté, mais qui pourrait vite rencontrer un grand succès aux Etats-Unis.

Rivian a choisi une configuration intermédiaire entre le très épuré d'une Tesla Model 3 et le très travaillé d'une Audi e-tron GT. La planche de bord intègre deux grands écrans (un pour le multimédia de 16 pouces, l'autre pour l'instrumentation), et l'on retrouve la traditionnelle console centrale avec un immense accoudoir, sans oublier les "cup holders" chers aux Américains.

Mais ce qui étonne le plus, ce sont les petites attentions à bord, comme ce haut-parleur détachable et nomade que l'on peut connecter à un smartphone, ou encore ces moteurs de ventilation spécifiques qui peuvent très précisément diriger l'air dans l'habitacle. Des astuces qui font un peu penser à ce que fait Skoda depuis des années, avec notamment un kit comprenant un poncho, ou encore des prises USB, chargeur à induction un peu partout. Un hotspot Wifi et une connectivité 4G sont également de la partie.