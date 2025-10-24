Porsche rattrape Mercedes et BMW sur les performances de charge électrique

Les choses avancent vraiment très vite chez les constructeurs automobiles en matière de performances de charge des voitures électriques et après la traditionnelle course à la puissance, les marques allemandes se livrent désormais une véritable guerre sur les capacités de leurs modèles à batteries.

Lorsque Porsche et Audi ont lancé leurs nouveaux Macan et autres Q6 e-tron, ils inauguraient la nouvelle plateforme PPE à 800 volts capable de monter jusqu’à 350 kW de puissance maximale en courant continu et de réaliser un 10-80 % de charge en 21 minutes.

Il y a quelques semaines, BMW et Mercedes ont à leur tour dévoilé des véhicules inaugurant une toute nouvelle plateforme électrique : le BMW iX3 basé sur la Neue Klasse promet 400 kW de puissance maximale de charge, 350 km d’autonomie récupérés en 10 minutes et 21 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge. Le Mercedes GLC, lui, affiche 350 km en puissance maximale de charge et annonce 300 km d’autonomie récupérés en 10 minutes (ou 22 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge).

Le Porsche Cayenne fera mieux

Après avoir montré son nouveau Cayenne électrique en version camouflée, Porsche dévoile de nouveaux éléments techniques sur son SUV. Il reposera sur une version évoluée de l’architecture PPE avec une batterie différente (de type NMCA avec anode en graphite-silicium et d’une cathode en nickel-manganèse-cobalt-aluminium), intégrée directement au châssis pour contribuer à sa rigidité. Porsche promet un refroidissement plus performant avec une gestion prédictive de ces paramètres.

Les premiers chiffres communiqués par Porsche sur les performances électriques sont très bons : 400 kW de puissance maximale de charge et une courbe de charge qui reste au-dessus de 350 kW jusqu’à 50 %. Si les 300 km d’autonomie récupérés en 10 minutes ne font pas mieux que chez Mercedes et BMW, Porsche précise que le 10-80 % se fait en moins de 16 minutes seulement. Sachant que le constructeur n’annonce qu’une autonomie maximale à « plus de 600 km » (contre plus de 700 pour le GLC et plus de 800 pour l’iX3), on imagine que le véhicule sera optimisé pour la performance plutôt que l’autonomie maximale.

« Plus de 500 km sur l’autoroute »

Porsche affirme aussi que « des journalistes américains » ont parcouru plus de 350 miles soit 563 km sur l’autoroute à vitesse légale sans recharger. Même si l’engin aura d’énormes batteries de 113 kWh, cette performance le positionnerait au niveau d’une Mercedes EQS 450 + de 118 kWh pourtant très efficiente !

Reste à vérifier tout ça lorsque ce nouveau Cayenne électrique sortira, d’ici le début de l’année prochaine.