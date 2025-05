Que vaut la version 4 roues motrices du Peugeot e-3008 ?

EN BREF SUV compact Troisième génération Autonomie : 490 km À partir de 53 990 €

Comme c’était prévu depuis le départ, Peugeot continue le développement de la gamme du 3008. Après la version électrique de lancement de 210 ch dotée d’une batterie de 73 kWh revendiquant une autonomie de 527 km, c’est au tour maintenant de la déclinaison 4 roues motrices de faire ses débuts.

Depuis son lancement, Peugeot annonce en Europe 130 000 commandes de son SUV compact, ce qui est bien, mais moins que la précédente génération, qui explosait les scores. En France, il s’est écoulé 33 000 exemplaires du 3008 l’an passé et 2025 semble mieux partie avec 15 000 exemplaires déjà vendus sur les quatre premiers mois de l’année. Si on fait un focus sur l’électrique, cette carburation représente environ 22 % des ventes globales en Europe et 20 % en France, ce qui est légèrement supérieur aux tendances globales des marchés européens et français.

Pas de surprise sur le plan technique, car on retrouve le moteur standard de 213 ch, qui est relié aux roues avant du véhicule, qui est secondé par un moteur électrique de 112 ch alimentant les roues arrière, soit un total de 325 ch. Cette évolution n’est pas vraiment une surprise puisque la DS N°8 développée sur la même plateforme STLA Medium dispose du même moteur fort de 25 chevaux supplémentaires et d’une autonomie de 686 km, mais le haut de gamme DS dispose d’une batterie de 97,2 kWh, de plus grande capacité que ce e-3008, qui doit se contenter de la batterie de base de 73 kWh.

Plus de chevaux avec la même batterie signifie forcément moins d’autonomie et Peugeot annonce 490 km, soit une trentaine de kilomètres de moins que la version « de base ». L’autre changement d’importance porte le poids. Sujet à controverse lors du lancement de cette nouvelle génération, il augmente naturellement sur cette déclinaison et atteint 2 262 kg, soit 150 kg de plus que la version deux roues motrices.

Et sur la route alors ?

Lors des essais du e-3008 « classique », l’une des principales critiques que nous avions formulées portait sur le poids excessif de la plateforme STLA-M, la plateforme multimodale développée par Stellantis, qui sert de base au SUV de Peugeot. Bien évidemment, on la retrouve sur cette nouvelle déclinaison. Les maux restent donc les mêmes et la question du poids est toujours d’actualité puisqu’il augmente encore comme nous l'avs vu précédemment. Alors oui, certains diront que c’est devenu la marotte des journalistes, ce qui est vrai, mais cela a des conséquences sur route. Effectivement, en conduite « bon père de famille », le 3008 démontre son agrément et son efficacité. En effet, lors des premiers tours de roues, le SUV de Peugeot se révèle très confortable avec une excellente insonorisation, des mouvements de caisse très bien maîtrisés et un confort de haut niveau. Le 3008 se place par conséquent dans le très haut niveau de la catégorie.

Toutefois, c’est quand on hausse le rythme, que l’on se rend compte des conséquences de ce fameux poids notamment en virages. Ainsi, dans ces conditions, le 3008 perd un peu en agilité par rapport à la précédente génération, en particulier lors des phases d’inscription en courbes et dans les enchaînements de virages. Le sous-virage devient plus marqué et les pneus e-Premacy signé Michelin ont tendance à crisser rapidement, sans que cela remette en question leur tenue de route. Cependant, même si ces défauts sont encore présents, ils sont un peu moins flagrants avec cette version Dual Motor. En effet, Peugeot a retravaillé certains paramétrages du châssis avec l’introduction de barres anti-roulis plus importantes et de nouveaux réglages des amortisseurs et des ressorts, ainsi des paramétrages inédits de la direction. Ces évolutions permettent d’apporter un peu plus de dynamisme, d’autant plus que ce 3008 hérite d’un mode « 4x4 » avec des réglages de l’ESP et de l’ASR spécifiques. Il permet également de disposer de la puissance maximale de 325 ch, comme c’est le cas aussi du mode sport. Le mode Normal se « contentant », lui, de 312 ch.

En matière de chrono, ce 3008 abat le 0 à 100 km/h en 6s et 180 km/h en vitesse maximale. C’est logiquement la version électrique la plus performante.

Enfin, en matière de consommation, nous avons relevé une consommation de 18,9 kWh/100 km, soit une autonomie réelle de 386 km. Pas de changement pour les capacités de recharge avec 11 kW à domicile et 160 KW en courant continu, de quoi passer de 20 à 80 % en 30 minutes.

Un look affirmé

Depuis la seconde génération, le style est devenu l’une des marques de fabrique du SUV de Peugeot. Ce dernier opus n’échappe pas à cette règle avec un design encore plus affirmé, mais qui fait moins consensus que l’ancien en raison d’une poupe verticale abrupte. L’avant se caractérise pour sa part par une forte identité avec une très large calandre entourée par des projecteurs en forme de griffes.

Une présentation intérieure toujours aussi soignée

À bord, ce 3008 présente toujours aussi bien avec un style moderne et qualificatif. La planche de bord, très massive et enveloppante, semble ne faire qu’une pièce avec les contre-portes. Ces deux parties sont recouvertes d’une bande de tissu, qui est présente aussi sur la console centrale. L’ensemble dégage indéniablement une impression valorisante, qui est complétée par un bandeau rétroéclairé. Sauf que certains plastiques sont durs et brillants comme ceux du rangement de la console centrale.

À cela s’ajoute une bonne dose de technologie avec la dernière génération du i-cockpit, qui se compose ici d’une double dalle numérique de 21 pouces (53 centimètres) d’un petit volant et d’un troisième écran regroupant des raccourcis dénommés i- Toogle, qui sont au nombre de 10.

L’habitabilité arrière ne change pas et reste toujours aussi moyenne, notamment pour l’espace aux jambes. En revanche, et ce n’est pas une surprise, l’implantation sur le moteur arrière a des répercussions sur le volume de chargement. Celui-ci est de 470 litres selon la norme VDA soit 50 litres de moins que la version deux roues motrices.