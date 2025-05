Que vaut la version 4 roues motrices du Peugeot e-3008 ?

Cette nouvelle déclinaison va représenter le nouveau haut de gamme du SUV au lion. Par conséquent, elle hérite d’une finition exclusive très riche comprenant notamment la peinture bicolore toit noir, les projecteurs Pixel LED, le hayon motorisé, le système multimédia connecté, les jantes 20 pouces diamentées, la sellerie Alcantara avec sièges électriques, chauffants et massants, le pack 360° & Vision Drive Assist Plus (caméra 360°, la conduite semi-autonome de niveau 2, l’alarme, les rétroviseurs extérieurs dégivrants, la recharge par induction), le toit ouvrant panoramique et le système audio Focal avec 10 haut-parleurs.

Plus tard, cette motorisation sera intégrée dans la gamme classique du modèle.