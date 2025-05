Que vaut la version 4 roues motrices du Peugeot e-3008 ?

La concurrence : elle est relevée

Quand on parle de SUV électrique, on pense immédiatement au Tesla Model Y, qui vient tout juste d'être restylé, qui est disponible en 4 roues motrices avec des tarifs toujours aussi agressifs (52 990 €). Mais le SUV américain n'est pas le seul rival au 3008, car on trouve aussi le Skoda Enyaq Coupé (51 885 €) ou la paire Volkswagen ID.4/ID.5. (45 990 €/ 50 500 €). Le Renault Scénic avec ses 220 ch est un hors-jeu).

À retenir : des progrès, mais des problèmes persistants

En attendant la très attendue version longue autonomie, le e-3008 renforce aujourd’hui son offre avec cette version « Dual Motor » forte de 325 ch, qui devient la plus puissante, mais également le nouveau haut de gamme. Il s'agit aussi pour nous la motorisation la plus cohérente par rapport au style de la voiture. Voilà, de quoi permettre à Peugeot d’augmenter sa clientèle, d’autant plus que les prestations s’améliorent globalement, même si on aurait aimé un plus grand dynamisme. Les tarifs devraient diminuer avec l'introduction de nouvelles finitions plus accessibles.

Caradisiac a aimé Les 8 ans de garantie

L’équipement très complet

Le confort

La présentation intérieure

Le dynamisme intéressant...

Caradisiac n'a pas aimé

... mais qui pourrait être meilleur

Le poids important et en augmentation

La réduction du volume de chargement