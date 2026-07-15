Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Cet e-3008 Long Range sera commercialisé avec toutes les finitions de la gamme.

L’entrée de gamme « Allure » (à partir de 46 990 €) comprend les projecteurs Full LED, l’i-cockpit panoramique composé de deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques et les jantes alliage 19 pouces.

Le cœur de gamme « GT » (à partir de 51 390 €) hérite en complément des projecteurs Pixel LED, du i-cockpit panoramique 21 pouces, de la navigation connectée, des 10 i-toogle numériques, de la recharge par induction des smartphones, du régulateur de vitesse adaptatif, de la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, du hayon motorisé avec fonction mains-libres, du volant chauffant et des jantes alliage 20 pouces.

Enfin, la finition la plus haute « GT Exclusive » (à partir de 54 190 €) ajoute la caméra 360°, la conduite semi-autonome, l’alarme, la recharge sans fil du smartphone, l’intérieur en alcantara et la pompe à chaleur.