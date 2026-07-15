Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot E-3008 (3e Generation)

Essai

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

0  

2. Une gamme d'équipements classique et complète pour le Peugeot e-3008 Long Range

 

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Cet e-3008 Long Range sera commercialisé avec toutes les finitions de la gamme.

L’entrée de gamme « Allure » (à partir de 46 990 €) comprend les projecteurs Full LED, l’i-cockpit panoramique composé de deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques et les jantes alliage 19 pouces.

Le cœur de gamme « GT » (à partir de 51 390 €) hérite en complément des projecteurs Pixel LED, du i-cockpit panoramique 21 pouces, de la navigation connectée, des 10 i-toogle numériques, de la recharge par induction des smartphones, du régulateur de vitesse adaptatif, de la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, du hayon motorisé avec fonction mains-libres, du volant chauffant et des jantes alliage 20 pouces.

Enfin, la finition la plus haute « GT Exclusive » (à partir de 54 190 €) ajoute la caméra 360°, la conduite semi-autonome, l’alarme, la recharge sans fil du smartphone, l’intérieur en alcantara et la pompe à chaleur.

Equipements et options

Version : III ELECTRIQUE 230 GT 97 KWH GRANDE AUTONOMIE

Equipements de sécurité

  • ESP avec aide au démarrage en pente

  • Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR

  • Feux diurnes 3 griffes à LED

  • Feux AR 3 griffes à LED 3D

  • Fonction préchauffage de la batterie de traction

  • ABS

  • Commutation automatique des feux de route

  • Contrôle de traction

  • 6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),

  • Accès et démarrage mains libres Proximity

Equipements de confort

  • Lève-vitres AV/AR électriques et séquentiels avec antipincement

  • Siège conducteur à réglage lombaire manuel

  • Frein de stationnement électrique

  • Essuie-vitre AV à déclenchement automatique

  • Allumage automatique des phares

  • Volant chauffant

  • Sièges AV chauffants

  • Drive Assist - Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go

  • Sièges AV à réglage en hauteur manuel

  • Direction assistée

  • PEUGEOT i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21&#039;&#039; HD

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Verrouillage centralisé

  • Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40 avec accoudoir central

  • Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil

  • Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées

Esthétique / Carrosserie

  • Toit et becquet AR Black Diamond

  • Jantes alliage 19&#039;&#039; diamantées LULEA Noir Orbital, vernis brillant

  • Sellerie tissu NEW UZIRIS embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné,

Autres équipements

  • Air conditionné automatique bi-zone

  • Pare-brise feuilleté acoustique

  • Détection de sous-gonflage indirecte

  • Habitacle et ciel de pavillon Noir

  • 6 HP (2 tweeters et 2 woofers à l&#039;AV et 2 larges bandes à l&#039;AR)

  • Hayon motorisé avec accès mains libres

  • Pédalier et repose pied aluminium

  • Plancher de coffre modulable 2 positions

  • PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables

  • Visiopark 1

  • Projecteurs PEUGEOT PIXEL LED

  • Monogrammes ailes AV: blason PEUGEOT

  • Eclairage d&#039;ambiance indirect, jour &amp; nuit sur la planche de bord,

  • Seuil de portes AV inox avec lettrage PEUGEOT

  • Commutation adaptative des projecteurs

  • Eléments de style extérieur

  • Boîte automatique à variation continue (1 rapport)

  • Eclairage intérieur

  • Surtapis AV et AR avec surpiqûres Iced Clay

  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel

  • PEUGEOT i-Connect Advanced

  • Teinte métallisée

  • Fonction Trip Planner avec planification des recharges

  • 3 prises 12 V (Console centrale, rang 2, coffre)

  • 4 poignées de maintien rétractables

  • Eléments de style intérieure

  • Pack Safety Plus

  • Monogrammes AR &quot;E3008&quot;

  • Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

Options disponibles

  • Teintes métallisées

     : 

    1200 €

  • Pompe à chaleur

     : 

    800 €

  • Attelage rotule démontable sans outil

     : 

    800 €

  • Intérieur Alcantara

     : 

    700 €

  • Intérieur Alcantara Executive

     : 

    1200 €

Page précédente
Page suivante

Photos (28)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Peugeot E-3008 (3e Generation)

Peugeot E-3008 (3e Generation)

SPONSORISE

Essais Peugeot E-3008 (3e Generation)

Voir tous les essais Peugeot E-3008 (3e Generation)

Comparatifs Peugeot E-3008 (3e Generation)

Voir tous les comparatifs Peugeot E-3008 (3e Generation)

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Peugeot E-3008 (3e Generation)

Voir toute l'actu Peugeot E-3008 (3e Generation)