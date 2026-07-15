Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?
2. Une gamme d'équipements classique et complète pour le Peugeot e-3008 Long Range
Cet e-3008 Long Range sera commercialisé avec toutes les finitions de la gamme.
L’entrée de gamme « Allure » (à partir de 46 990 €) comprend les projecteurs Full LED, l’i-cockpit panoramique composé de deux écrans de 10 pouces, la compatibilité AppleCarPlay et AndroidAuto, l’aide au stationnement avec caméra de recul, l’accès et le démarrage sans clé, la climatisation bizone, 6 airbags, le régulateur limiteur de vitesse, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, l’allumage automatique des phares, la banquette arrière rabattable, les rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques et les jantes alliage 19 pouces.
Le cœur de gamme « GT » (à partir de 51 390 €) hérite en complément des projecteurs Pixel LED, du i-cockpit panoramique 21 pouces, de la navigation connectée, des 10 i-toogle numériques, de la recharge par induction des smartphones, du régulateur de vitesse adaptatif, de la commutation automatique et adaptatif des projecteurs, du hayon motorisé avec fonction mains-libres, du volant chauffant et des jantes alliage 20 pouces.
Enfin, la finition la plus haute « GT Exclusive » (à partir de 54 190 €) ajoute la caméra 360°, la conduite semi-autonome, l’alarme, la recharge sans fil du smartphone, l’intérieur en alcantara et la pompe à chaleur.
Equipements et options
Version : III ELECTRIQUE 230 GT 97 KWH GRANDE AUTONOMIE
Equipements de sécurité
ESP avec aide au démarrage en pente
Fixations ISOFIX et Top Tether aux places latérales AR
Feux diurnes 3 griffes à LED
Feux AR 3 griffes à LED 3D
Fonction préchauffage de la batterie de traction
ABS
Commutation automatique des feux de route
Contrôle de traction
6 airbags: Frontaux conducteur et passager (passager neutralisable par clé),
Accès et démarrage mains libres Proximity
Equipements de confort
Lève-vitres AV/AR électriques et séquentiels avec antipincement
Siège conducteur à réglage lombaire manuel
Frein de stationnement électrique
Essuie-vitre AV à déclenchement automatique
Allumage automatique des phares
Volant chauffant
Sièges AV chauffants
Drive Assist - Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Sièges AV à réglage en hauteur manuel
Direction assistée
PEUGEOT i-Cockpit panoramique avec écran incurvé et flottant 21'' HD
Rétroviseur intérieur électrochrome
Verrouillage centralisé
Banquette AR avec dossier rabattable 40/20/40 avec accoudoir central
Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec réglage et rabattement électriques, éclairage de seuil
Volant compact, cuir fleur lisse et perforé avec commandes intégrées
Esthétique / Carrosserie
Toit et becquet AR Black Diamond
Jantes alliage 19'' diamantées LULEA Noir Orbital, vernis brillant
Sellerie tissu NEW UZIRIS embossé, accompagnement TEP Isabella, écharpe tissu RIMINI chiné,
Autres équipements
Air conditionné automatique bi-zone
Pare-brise feuilleté acoustique
Détection de sous-gonflage indirecte
Habitacle et ciel de pavillon Noir
6 HP (2 tweeters et 2 woofers à l'AV et 2 larges bandes à l'AR)
Hayon motorisé avec accès mains libres
Pédalier et repose pied aluminium
Plancher de coffre modulable 2 positions
PEUGEOT i-Toggles virtuels avec 10 raccourcis personnalisables
Visiopark 1
Projecteurs PEUGEOT PIXEL LED
Monogrammes ailes AV: blason PEUGEOT
Eclairage d'ambiance indirect, jour & nuit sur la planche de bord,
Seuil de portes AV inox avec lettrage PEUGEOT
Commutation adaptative des projecteurs
Eléments de style extérieur
Boîte automatique à variation continue (1 rapport)
Eclairage intérieur
Surtapis AV et AR avec surpiqûres Iced Clay
Chargeur embarqué 11 kW triphasé bi-directionnel
PEUGEOT i-Connect Advanced
Teinte métallisée
Fonction Trip Planner avec planification des recharges
3 prises 12 V (Console centrale, rang 2, coffre)
4 poignées de maintien rétractables
Eléments de style intérieure
Pack Safety Plus
Monogrammes AR "E3008"
Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW
Options disponibles
-
Teintes métallisées:
1200 €
-
Pompe à chaleur:
800 €
-
Attelage rotule démontable sans outil:
800 €
-
Intérieur Alcantara:
700 €
-
Intérieur Alcantara Executive:
1200 €
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