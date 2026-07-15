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Peugeot E-3008 (3e Generation)

Essai

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

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4. Que vaut le Peugeot e-3008 Long Range face à la concurrence ? 

 

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Le Peugeot e-3008 (à partir de 46 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV électriques qui comprend notamment

Nissan Ariya Engage (87 kWh, à partir de 45 800 €)

Skoda Enyaq 85 (285 ch, 82 kWh, à partir de 46 950 €)

Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (à partir de 46 990 €)

Volkswagen ID.4 Pro (286 ch, 79 kWh, à partir de 46 990€)

Xpeng G6 Long Range (295 ch, 81 kWh, à partir de 46 990 €)

Peugeot e-3008 Long Range
Budget
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Pratique
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
 
Rapport prix/équipements
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sur la route
  • 8.43
  • 8.43
  • 8.43
  • 8.43
  • 8.43
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,7 /20
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