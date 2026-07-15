Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Le Peugeot e-3008 (à partir de 46 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV électriques qui comprend notamment

Nissan Ariya Engage (87 kWh, à partir de 45 800 €)

Skoda Enyaq 85 (285 ch, 82 kWh, à partir de 46 950 €)

Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (à partir de 46 990 €)

Volkswagen ID.4 Pro (286 ch, 79 kWh, à partir de 46 990€)

Xpeng G6 Long Range (295 ch, 81 kWh, à partir de 46 990 €)