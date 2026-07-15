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Peugeot E-3008 (3e Generation)

Essai

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

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5. La fiche technique du Peugeot e-3008 Long Range

 

Avec sa grosse batterie, le Peugeot e-3008 Long Range est-il le SUV parfait pour les familles ?

Les chiffres clés

Peugeot E-3008 (3e Generation) III ELECTRIQUE 230 GRANDE AUTONOMIE GT EXCLUSIVE 97 KWH
Généralités  
Finition GT EXCLUSIVE
Date de commercialisation 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,54 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,64 m
Empattement 2,73 m
Volume de coffre mini 588 L
Volume de coffre maxi 1 663 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 241 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 343 Nm
Puissance moteur 230 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 660 km
Capacité batterie 97 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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