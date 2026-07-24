15 marques, un seul objectif : être la meilleure ! Basé sur des critères d’esthétique, de fonctionnalités, de facilité de navigation, de qualité des informations et de diversité des accessoires proposés aux clients, voici le classement réalisé par la rédaction de Caradisiac. Parmi Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Volkswagen, Toyota, MG, Ferrari, Tesla, Skoda et BYD, quel constructeur dispose du meilleur configurateur ?

15e - MG : une personalisation minimale

À la dernière place du classement, on retrouve la marque britannique MG. En effet, le constructeur ne permet pas réellement de configurer son véhicule. Il offre uniquement la possibilité de choisir entre deux versions d’un modèle déjà configurer et d’en choisir la couleur. Par ailleurs, il ne dispose pas d’une vision 360°, ce qui empêche l’acheteur de pleinement visualiser le véhicule. Le client doit se contenter de seulement 5 photos. Toutefois, les informations présentes sont claires et sont utiles à la prise de décision.

14e - BYD : pas assez d'images pour se projeter

Cette mauvaise position est également occupée par BYD, qui se classe quatorzième.Comme chez MG, il est uniquement possible de modifier les couleurs intérieure et extérieure du véhicule. Les informations sont, là aussi, claires, mais les visuels sont très limités : seulement deux photos de l’extérieur, et une de l’intérieur sont proposées. En revanche, le configurateur est mieux agencé, avec un visuel constant sur le véhicule et une navigation plus intuitive.

12e - Citroën et Peugeot : un duo tricolore au coude-à-coude

On remonte d’une place dans le classement puisque la douzième position est occupée non pas par un, mais par deux constructeurs : Citroën et Peugeot. Les configurateurs des deux marques françaises sont très similaires. Peugeot se démarque toutefois légèrement grâce à un plus grand nombre de photos, permettant une visualisation plus complète du véhicule. Pour le reste, leur fonctionnement est identique : le choix de la finition, de la motorisation ou encore l’ajout d’accessoires s’effectuent de la même manière. La seule différence notable réside dans les couleurs : là où l’un a choisi le bleu, l’autre a préféré le rouge.

11e - Tesla : du contenu multimédia pour compenser la sobriété

Aux portes du top 10, on retrouve le constructeur américain Tesla. Si très peu d’efforts ont été fournis sur l’aspect esthétique du configurateur, quelques animations vidéo viennent enrichir l’expérience. Un petit plus qui permet à Tesla de se démarquer des configurateurs précédents, malgré un manque d’illustrations pour les accessoires et un déficit d’informations.

10e - Dacia : la vue à 360° au service de la clarté

Le top 10 débute avec un constructeur appartenant à un groupe automobile français : Dacia. Malgré un agencement simple et minimaliste, la marque se distingue grâce à sa vision à 360°. Une visualisation complète, aussi bien intérieure qu’extérieure, est mise à la disposition des acheteurs. Les accessoires et packs sont également bien mis en avant grâce à des illustrations claires. Quant aux informations, elles sont intelligemment intégrées afin de ne pas surcharger l’utilisateur.

9e - Renault : une immersion préalable qui fait la différence

Renault se positionne à la 9ᵉ place du classement. Son configurateur adopte un agencement très proche de celui de Dacia, avec la même direction artistique et une disposition similaire des informations et des différentes étapes de configuration. Toutefois, la marque au losange prend l’avantage grâce à une présentation du modèle disponible avant même le début de la configuration. Une manière de plonger le client dans l’univers du véhicule qu’il a choisi.

8e - Skoda : une configuration étape par étape bien guidée

À la 8ᵉ place, on retrouve Skoda, qui apporte une légère immersion supplémentaire dans l’expérience utilisateur. La configuration s’effectue étape par étape, page après page, donnant davantage l’impression de construire son véhicule. Seul bémol : l’absence d’une vision à 360°. Par ailleurs, bien que les informations soient peu nombreuses, elles sont pertinentes, explicites et utiles pour guider le conducteur dans ses choix.

7e - Toyota : le parfait équilibre entre parcours guidé et vue à 360°

Retour en Asie avec Toyota, qui se hisse à la 7ᵉ position du classement. L’expérience de configuration est proche de celle proposée par Skoda, avec un parcours organisé étape par étape grâce à un menu dédié. Mais pourquoi Toyota est-il mieux classé ? La réponse est simple : son configurateur offre une vision à 360° du véhicule, renforçant ainsi l’immersion du client dans la personnalisation de son modèle.

6e - Ferrari : une navigation complexe malgré le prestige

Retour ensuite en Europe avec Ferrari, qui occupe la 6ᵉ place. On aurait pu imaginer le constructeur italien plus haut dans le classement, mais après avoir testé l’ensemble des configurateurs, l’expérience s’avère différente de ce que l’on pourrait espérer. Plusieurs éléments jouent en sa défaveur. Tout d’abord, la vision à 360° n’est disponible que pour l’extérieur du véhicule. Ensuite, le parcours de configuration souffre d’un nombre important de clics nécessaires pour personnaliser entièrement la voiture. Plutôt que d’afficher progressivement les catégories au fil du défilement de la page, Ferrari les organise en sous-rubriques, ce qui alourdit la navigation.

Il ne reste plus que les constructeurs allemands. Audi ouvre le bal en prenant la 5ᵉ place. Bien que son configurateur ne propose pas de vision à 360°, il est bien conçu et offre toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension des différentes options. Son principal défaut est que le véhicule disparaît rapidement de l’écran au fur et à mesure de la configuration.

4e - Volkswagen : une expérience immersive aux portes du podium

Volkswagen échoue au pied du podium. Le constructeur allemand propose une configuration étape par étape, accompagnée d’une vision intérieure et extérieure à 360°, rendant l’expérience plus immersive. Il se distingue également par une interface soignée, un jeu de couleurs réussi et des illustrations claires pour les différents équipements. Les informations sont également mieux mises en valeur que chez la plupart de ses concurrents.

3e - Porsche : une personnalisation ultra-complète sur le podium

Sur la troisième marche du podium, on retrouve Porsche. À quelques détails près, la marque allemande propose une configuration extrêmement complète. Sellerie, éclairage, ceintures de sécurité : presque tout est personnalisable, le tout avec une direction artistique sobre mais efficace. Son seul véritable point faible réside dans la vue intérieure, qui est mobile mais ne bénéficie pas d’une vision à 360°.

2e - Mercedes : une précision d'information qui frôle le sommet

Mercedes décroche la deuxième place. Grâce à des informations détaillées pour chaque élément configurable, la marque se démarque de ses concurrentes allemandes. Côté visualisation, le configurateur dispose d’une vision à 360° ainsi que de la possibilité de modifier l’éclairage, un détail qui aide l’acheteur à mieux se projeter. En revanche, comme chez Audi, le véhicule disparaît progressivement de l’écran lors du défilement de la page, ce qui l’empêche de décrocher la première place.

1er - BMW : le configurateur ultime au sommet du classement

Avec une visualisation constante du véhicule, une vision à 360°, un design simple mais efficace et une grande richesse d’informations, BMW remporte ce classement du meilleur configurateur. Si ses concurrents allemands proposent des fonctionnalités très proches, c’est l’expérience globale de configuration qui fait la différence. Fluide, intuitive et agréable, elle transforme la personnalisation du véhicule en une véritable partie de plaisir et permet à BMW de décrocher la première place.