La BMW Série 3 thermique ressemblera bientôt beaucoup à la Série 3 électrique

Chez Bmw, l’investissement électrique est important, mais on n’en oublie pas pour autant les versions thermiques. Parce qu’elles assurent pour le moment un grand nombre de ventes et maintiennent la production à un niveau élevé. C’est pourquoi la marque munichoise s’est décidée à retarder le plus possible la fin des voitures thermiques au sein de son catalogue.

Afin de permettre aux voitures thermiques de poursuivre leur carrière commerciale, il n’y a rien de tel qu’un lifting. La BMW Série 3 née en 2019 a été restylée en 2023, qu’à cela ne tienne, un second restylage est prévu. Et comme celui-ci sera important au niveau du style, puisque l’auto va afficher le design Neue Klasse, on le fera passer pour une nouvelle génération.

Design Neue Klasse mais plateforme CLAR

Un prototype de cette BMW Série 3 restylée/nouvelle génération a été repéré sur le circuit du Nürburgring par nos chasseurs de scoop toujours à l’affût. Malgré les adhésifs qui recouvrent sa carrosserie, on se rend bien compte que le design de cette auto évolue fortement. En fait, il est calqué sur celui de la nouvelle BMW i3, le bouclier, la calandre et les projecteurs de la Série 3 ont été adaptés pour s’harmoniser avec ceux de la BMW i3 électrique. Si la nouvelle berline BMW i3 électrique bénéficie en plus du design Neue Klasse de la plateforme du même nom qui a été inaugurée par le SUV BMW IX3, il n’y a rien de tel pour la nouvelle génération de la BMW Série 3 qui va conserver sa plateforme CLAR dans une version qui devrait être légèrement améliorée. À l’image de ce que propose le nouveau SUV BMW X5 (et l’inédit BMW iX5) qui vient d’être dévoilé.

Toujours des motorisations nobles pour la nouvelle Série 3

En plus d’un nouveau design, la future BMW Série 3 intégrera de nouveaux équipements comme le système iDrive X et l’affichage panoramique « Panoramic Vision Display » qui se trouve en bas du pare-brise sur toute sa largeur. Avec ce restylage, BMW ne perdra pas ses bonnes habitudes et y aura aussi une nouvelle BMW M3. Et bonne nouvelle pour les amateurs de motorisations thermiques performantes, les moteurs six cylindres en ligne et les moteurs V8 seront conservés, et cela malgré une nouvelle norme Euro 7 qui se révèle très contraignante. On verra quelles seront les versions commercialisées en France quand cette auto sera dévoilée. Cela pourrait être à l’occasion du Mondial de l’auto à Paris en octobre. La commercialisation de cette auto devrait débuter en 2027.