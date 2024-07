Quelles sont les meilleures voitures hybrides rechargeables entre 15 000 et 35 000 € ?

Rouler au quotidien sans brûler une goutte de carburant tout en pouvant partir en vacances sans la contrainte de l’autonomie, voici la promesse de la technologie hybride rechargeable (PHEV). Pour qu’elle soit tenue, il faut absolument posséder chez soi une prise de courant dédiée afin de recharger son auto la nuit et pouvoir profiter pleinement de la batterie chaque jour.

Sans cela, votre hybride rechargeable ne vous fera rien économiser, bien au contraire. Déplacer une bonne centaine de kilos, voire davantage, de batterie et moteur à une incidence non négligeable sur la consommation.

En plus d’économiser des frais de carburant, dans le cadre d’une bonne utilisation, les hybrides rechargeables connaissent une très belle décote. Selon les modèles, elle peut atteindre 50 % en l’espace de trois ans, un score imbattable par les temps qui courent.

Nous avons sélectionné les modèles les plus pertinents et les plus représentés sur le marché par tranches de prix, sans être exhaustif, mais en prenant soin de varier les carrosseries afin de mettre en avant la richesse de l’offre en seconde main.

Entre 15 000 et 20 000 €

Le Mitsubshi Outlander est l’hybride rechargeable le moins cher sur le marché de l’occasion (à partir de 12 000 €). Il faut dire qu’il a été le premier SUV à proposer cette technologie. Seulement, son fonctionnement n’est guère convaincant avec une autonomie électrique faible (environ 30 km) et une consommation de carburant peu exemplaire. À noter enfin que les exemplaires ne peuplent pas les petites annonces.





BMW 225xe Active Tourer

Hormis le Mitsubishi, ce monospace allemand est l’un des véhicules hybrides rechargeables les moins chers du marché. Il a aussi la particularité d’être un monospace, une espèce qui a presque totalement disparu. Dans cette déclinaison à batterie, il faut toutefois accepter un coffre moins conséquent (400 litres au lieu de 468), un réservoir plus petit et une banquette fixe. En contrepartie, il est possible de parcourir environ 30 km en électrique et la consommation de carburant ne s’envole pas une fois la batterie à plat. Enfin, la puissance de 224 ch permet de profiter d’un châssis particulièrement plaisant, le tout à des prix vraiment attractifs.

Ce que l’on peut trouver : Business de 2018 et 110 000 km (à partir de 14 500 €)

Retrouvez les annonces du BMW 225xe Active Tourer sur La Centrale



Renault Mégane E-Tech plug-in hybrid

La Mégane aura dû attendre sa fin de carrière pour profiter d’une telle version. Il s’agit du bloc 1.6 associé à deux moteurs électriques pour une puissance totale de 160 ch. La transmission fait appel à un système à crabot complexe, mais qui se fait oublier sur la route. Quant à sa batterie de 10,4 kWh, elle assure une distance de 40 km à peu près, un chiffre assez proche de la valeur d’homologation. Comme pour beaucoup de modèles hybrides rechargeables, la Mégane voit son coffre amputé en passant de 473 à 308 litres (sur la berline). En revanche, l’habitabilité, moyenne pour la catégorie, reste inchangée.

Ce que l’on peut trouver : Estate Business de 2021 et 110 000 km (à partir de 15 500 €)

Retrouvez les annonces de la Renault Mégane E-Tech plug-in hybrid sur La Centrale





Toyota Prius IV rechargeable

Certes, elle n’a pas un physique facile. Si vous passez outre cet aspect subjectif, vous pouvez profiter d’une Prius aux réelles compétences. Elle offre une incroyable douceur en ville grâce à une bonne gestion des moteurs thermique/électrique à la boîte CVT. Une transmission qui avoue cependant ses limites sur route en manquant sérieusement de réactivité. Toutefois, cette Prius permet de parcourir environ 50 km en électrique en usage réel et maîtrise son appétit d’énergie fossile ensuite. En revanche, il faut accepter qu’elle ne soit homologuée que pour quatre personnes et que son coffre ne cube que 360 litres.

Ce que l’on peut trouver : Lounge de 2017 et 110 000 km (à partir de 17 500 €)

Retrouvez les annonces de la Toyota Prius IV rechargeable sur La Centrale

Entre 20 000 et 25 000 €

En augmentant le budget, l’autonomie en tout électrique n’est pas forcément meilleure. En revanche, on saute d’une catégorie ce qui permet de plus facilement conserver le même espace habitable et le même coffre.

Citroën C5 Aircross Hybrid

Ce C5 Aircross est dans le fond un monospace déguisé en SUV. Il profite d’un bel espace à bord, d’une rangée de trois sièges indépendants, coulissants et rabattables et d’un grand coffre cubant 600 litres. La déclinaison Hybrid n’enlève rien à ces qualités appréciables tout en permettant d’évoluer près de 45 km sans avoir besoin de réveiller son bloc thermique. Une performance honorable, doublée d’une faible consommation lorsque toutes les énergies fonctionnent de concert : 3,1 l/100 km durant notre essai. Cette voiture familiale se révèle donc économique à l’usage.

Ce que l’on peut trouver : Hybrid 225 ch Shine Pack de 2020 et 110 000 km (à partir de 21 000 €)

Retrouvez les annonces du Citroën C5 Aircross Hybrid sur La Centrale

Jeep Renegade 4xe

De par sa taille (4,23 m), ce SUV joue dans la catégorie des "urbains". Toutefois, sa puissance cumulée de 190 ou 240 ch selon la version choisie, et la possibilité d’évoluer avec quatre roues motrices, font davantage référence au segment supérieur. Il profite aussi d’une batterie convenable de 11,4 kWh de capacité assurant une quarantaine de kilomètres sans bruit ni odeur. Une fois son accumulateur vide, il peut avoir un certain penchant pour la boisson. Enfin, son volume de coffre ne perd qu’une vingtaine de litres (350 litres) par rapport à une version thermique.

Ce que l’on peut trouver : 4xe Limited de 2021 et 80 000 km (à partir de 21 000 €)

Retrouvez les annonces du Jeep Renegade 4xe sur La Centrale

Peugeot 3008 Hybrid4

Avec ses quatre roues motrices et 300 ch sous le capot, le 3008 prend alors une autre dimension. Néanmoins, il ne se transforme ni en franchisseur, ni en sportif, mais le conducteur profite d’une réserve "confortable" de puissance. Pour ne rien gâcher, les trains roulants n’ont aucun mal à digérer la cavalerie. En théorie, ce 3008 est davantage conçu pour réduire son empreinte CO2 que pour affoler les chronos. Seulement, il ne peut parcourir qu’une trentaine de kilomètres en électrique malgré une batterie de 13,2 kWh. Enfin, l’espace à bord n’est pas restreint par rapport à un 3008 « normal ».

Ce que l’on peut trouver : Hybrid4 GT de 2019 et 105 000 km (à partir de 22 000 €)

Retrouvez les annonces du Peugeot 3008 Hybrid4 sur La Centrale

Volkswagen Golf GTE

Ce que propose cette Golf est antinomique : dispenser des performances de GTi au prix d’un appétit très mesuré. Avec 245 ch sous le capot et un 0 à 100 km/h abattu en 6,7 secondes et une consommation homologuée de 1,1 l/100 km, le contrat semble rempli. Si la première donnée est juste, la seconde est en partie erronée. Toutefois, sa batterie lui permet de rouler plus de 50 km en se dispensant du bloc thermique, et il est tout à fait possible de rester sous la barre des 6 l/100 km une fois l’accumulateur vide. Un chiffre très raisonnable à condition de garder le pied droit léger. Il y a toutefois une contrepartie à ce bilan favorable : le coffre perd 108 litres de chargement.

Ce que l’on peut trouver : GTE de 2021 et 65 000 km (à partir de 22 500 €)

Retrouvez les annonces de la Volkswagen Golf GTE sur La Centrale





Entre 25 000 et 30 0000 €

Hyundai Tucson hybride rechargeable

Ce n’est pas celui qui vient spontanément à l’esprit. Pourtant, le Hyundai Tucson connaît un grand succès, n’a aucun reproche à se faire et surtout offre un bon compromis. La puissance cumulée atteint 265 ch, est capable de parcourir environ 40 km en électrique et sait maîtriser son appétit, batterie vide, entre 7 et 8/100 km. De plus, son équipement est complet et toute la famille voyagera confortablement. Seulement, le tableau n’est pas parfait puisque ses performances sont moyennes au vu de sa puissance et son comportement manque un peu de dynamisme.

Ce que l’on peut trouver : Executive de 2021 et 105 000 (à partir de 26 000 €)

Retrouvez les annonces du Hyundai Tucson hybride rechargeable sur La Centrale

Volkswagen Tiguan eHybrid

Le Volkswagen Tiguan est une valeur sûre du segment (et cela se ressent sur les prix) grâce à ses aspects pratiques, son volume habitable, la richesse de sa gamme… Une gamme qui s’est complétée en 2021 d’une version rechargeable. Au menu : 245 ch cumulés et une batterie de 13 kWh. Sur le papier, l’offre paraît alléchante, mais le Tiguan déçoit un peu sur la route. L’autonomie en électrique atteint péniblement 40 km et surtout la consommation n’est guère raisonnable lorsque le courant vient à manquer avec 9 l/100 km minimum. Si la banquette coulissante est toujours disponible, le coffre n’est plus aussi logeable (476 litres au lieu de 620) et aucun rangement n’est prévu pour les câbles.

Ce que l’on peut trouver : eHybrid Life Business de 2022 et 85 000 km (à partir de 28 500 €)

Retrouvez les annonces du Volkswagen Tiguan eHybrid sur La Centrale

Plus de 30 000 €

BMW 320e

Les SUV ne sont pas les seuls à proposer la technologie hybride rechargeable, les berlines, même si elles sont peu nombreuses, y ont aussi droit. C’est le cas de la Série 3 qui se décline en deux variantes, dont cette 320e. Au menu, une puissance cumulée de 204 ch et une batterie d’une capacité de 11,15 kWh lui assurant une autonomie réelle de 50 km environ, un score honorable. De plus, elle se montre plutôt sobre lorsque l’énergie électrique fait défaut avec moins de 7 l/100 km. En revanche, cette Série 3 présente un défaut non négligeable puisque son volume de coffre chute de 510 à 375 litres.

Ce que l’on peut trouver : Sport de 2021 et 60 000 km (à partir de 33 000 €)

Retrouvez les annonces de la BMW 320e sur La Centrale

Toyota Rav4 PHEV

Le pioneer du SUV en Europe ne pouvait faire l’impasse sur une version à "grosse" batterie, et il s’est donné les moyens de réussir. La firme japonaise l’équipe de deux moteurs électriques pour une cavalerie de 306 ch et d’une batterie conséquente avec 18,1 kWh de capacité. Il est ainsi capable de parcourir environ 80 km sans réveiller le bloc thermique, largement suffisant pour les trajets quotidiens. Toutefois, cette débauche de technologie se ressent sur le poids (2 tonnes), sur les performances qui n’ont rien d’extraordinaires et le comportement qui manque un peu de dynamisme. Dernier point, le coffre perd au passage 60 litres, mais reste volumineux avec 520 litres.

Ce que l’on peut trouver : PHEV Design de 2022 et 105 000 km (à partir de 34 000 €)

Retrouvez les annonces du Toyota Rav4 sur La Centrale

BMW X5 xDrive45e

Nous terminons cette sélection par un véhicule hors sujet financièrement parlant, plus haut de gamme, plus imposant, et aussi plus onéreux (82 900 € lors de sa sortie en 2019). Ce grand SUV ne fait pas les choses à moitié avec son six cylindres essence de 286 ch, auxquels vient s’ajouter un électromoteur fort de 112 ch. Pour alimenter tout cela et offrir un minimum d’autonomie, la batterie atteint 24 kWh. Résultat, il affiche un poids de 2 510 kg, loin d’être une ballerine cette BMW ! Toutefois, il est capable de parcourir 70 km en électrique, un joli score, mais préfère être mené en bon père de famille. D’ailleurs, il faudra voyager plus léger qu’à bord d’un X5 classique puisque son coffre est amputé de 150 litres.

Ce que l’on peut trouver : xDrive 45e M Sport de 2020 et 120 000 km (à partir de 45 000 €)

Retrouvez les annonces du BMW X5 xDrive45e sur La Centrale