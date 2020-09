Essai - Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (2020) : promesses tenues

EN BREF Version hybride rechargeable 306 ch A partir de 52 650 €

L’hybridation et Toyota, c’est une histoire qui dure – depuis 1997 avec la première Prius - . Pour autant, le spécialiste japonais de l’électrification n’a pas réellement étendu son savoir-faire aux technologies hybrides rechargeables. Hormis une Prius Plug-in, que l’on n’a que très rarement croisé dans les rues… C’est finalement au RAV4 que revient cette tâche ardue, dans un segment désormais bien fourni en SUV Plug-in. L’imposant RAV4 embarque à son tour une batterie à la capacité plutôt généreuse de 18,1 kWh rechargeable en 2h30 via le chargeur embarqué de 6,6 kW.

Côté thermique, le 2,5 essence à cycle Atkinson gagne une poignée de chevaux (185 ch contre 178 pour la version full hybrid). Il est secondé par un premier bloc électrique de 134 kW (88 kW sur l’hybride) sur le train avant et un deuxième de 40 kW (puissance inchangée) sur le train arrière. Au total, le RAV4 Plug-in développe une puissance confortable de 306 ch. Mais il affiche désormais un poids conséquent de deux tonnes… De toute façon, le dynamisme n’est pas le crédo de cet imposant SUV.

En théorie, le RAV4 hybride rechargeable profite de sa « grosse » batterie pour promettre 75 km d’autonomie en 100 % électrique sur un parcours mixte et même 98 en ville. Une affirmation que nous avons pu vérifier lors de notre essai avec près de 80 km effectué sans réveiller le moteur thermique. Un tracé mêlant ville et route secondaire empruntées parfois à 90 km/h. Preuve des consommations contenues en électrique (environ 18 kWh/100 km pour un véhicule haut et très lourd). La sobriété est également de mise en fonctionnement hybride. Le RAV4 conserve un minimum de watts pour toujours proposer ses 306 ch et la transmission intégrale. Même en forçant le rythme, l’ordinateur de bord n’a jamais affiché plus de 7,7/100 km. Une très bonne valeur au vu des performances proposées. L’autre bonne nouvelle, c’est l’insonorisation réussie et la transmission automatique à variateur mieux gérée et qui jugule mieux les montées en régime lors des fortes accélérations.

Sobre, finement calibré et tenant ses promesses, le Toyota RAV4 Plug-in Hybrid évite bon nombre d’écueils que la plupart de ses rivaux, devenant de vrais gloutons une fois leur batterie à plat. Sur la route, le RAV4 profite de très bonnes performances, même si les 306 ch ne sont pas les plus véloces… De toute manière, le japonais n’aime pas être brusqué. L’inertie à son volant est sensible, et sa masse ne joue pas en sa faveur. Direction légère et pas hyper directe, pédale de frein un peu molle… le RAV4 s’apprécie pour tout autre chose. Confortable, avec un amortissement ultra douillet, spacieux et très bien insonorisé, le RAV4 est un formidable voyageur pour les familles.

Placée sous le plancher, la batterie n’a pas d’impact sur l’habitacle et ses fonctionnalités. Seul le coffre perd quelques cm en hauteur (60 dm3), mais conserve un volume moyen de 520 dm3. Cette version Plug-in hybride est reconnaissable à son bouclier avant plus agressif, ses jantes au dessin spécifiques... et c'est à peu près tout.