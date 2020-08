Essai - Jeep Renegade 4xe (2020): hybride et rechargeable, elle fait sourire le contribuable

EN BREF SUV urbain Version hybride rechargeable inédite À partir de 38 700 €

On se moquait du groupe FCA (Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Jeep, etc.) et de son retard technologique. Comme un running gag, on le soupçonnait d'être à la rue en matière de voitures hybrides, électriques comme autonomes, et on supposait que ses départements de recherche et développement étaient aussi déserts que le Ténéré. Mais la maison cachait bien son jeu et voilà que ce sont, non pas un, mais deux modèles hybrides rechargeables qui débarquent d'un coup : les Jeep Renegade et Compass.

Pourquoi deux ? Tout simplement parce que leur mécanique est strictement identique. Le même système devrait d'ailleurs débarquer sous la robe du Fiat 500X dans peu de temps. Mais à tout seigneur tout honneur, penchons-nous sur le best-seller de l'italo-américain et bientôt franco-italo-américain, puisque Jeep appartient à la galaxie Fiat et devrait rejoindre celle de PSA sous peu. Le Renegade c'est le chouchou de la marque et même du groupe et c'est bien pour cela que le 4x4 urbain (il n'est pas disponible en deux roues motrices, image de Jeep oblige) est le premier (avec le Compass) à recevoir cette nouvelle version.Si le Renegade, avec ses 9 000 ventes l'an passé rien qu'en France, se devait d'être récompensé par cette version PHEV, le Compass, qui ne s'est vendu qu'à 2 000 exemplaires, pourrait trouver là un nouveau débouché.

Trois moteurs, dont deux à l'avant

Sous le capot de ce Renegade 4xe, c'est son nom, on retrouve un bloc thermique essence quatre cylindres turbo de 1,3l qui développe, au choix, 130 ou 160 ch et 270 Nm de couple. Deux blocs électriques arrivent à sa rescousse. Le premier, situé à l'avant sert de béquille au moteur thermique et lui permet de recharger les batteries logées sous le plancher. Le second, à l'arrière, développe 60 ch et 250 Nm. Il est couplé aux roues arrière. Selon la puissance du bloc essence, le Renegade développe donc 190 ou 240 ch cumulés. C'est beaucoup ? Les 190 ch sont en tout cas nécessaires pour trimballer les 1 845 kg de l'auto. L'engin n'étant pas connu à sa naissance pour être un poids plume, les 200 kg que le système électrique lui a rajouté ne pouvaient qu'aggraver l'addition. Le Renegade s'en tire honnêtement, réalisant malgré tout un 0/100 km/h en 7,5 s en 190 ch, et 7,1s pour la version 240 ch. On imagine l'avion de chasse qu'aurait pu être le petit crossover s'il avait été un tantinet plus léger. À la place, on dispose d'une auto lourde, à l'aérodynamique d'enclume.

Pour autant, l'auto dispose de suffisamment de puissance pour être à l'aise en ville comme sur autoroute et même s'offrir une pointe à près de 200 km/h, sa vitesse maximale. Mais attention : puissance ne rime pas avec dynamisme. Surtout si, comme sur ce Renegade, s'ajoute au poids de la bête une boîte auto à double embrayage à 6 vitesses pour le moins paresseuse. Le remède ? Une conduite souple et tranquille qui, en plus favorisera la consommation. Le peu de trajet réalisé au cours de cet essai n'étant pas représentatif d'un usage dans la vraie vie l'a pourtant fait grimper à près de 8l/100 km. Heureusement, la batterie de 11,4 kWh permet d'assurer une quarantaine de km en mode tout électrique, ce qui correspond à la plupart des trajets quotidiens.

Pour autant, ce Renegade en version branchée n'a pas que des défauts, loin de là. Déjà confortable en version thermique, il l'est encore un peu plus en version hybride. Un phénomène curieux qui s'explique, non par une modification des suspensions, mais par le poids supplémentaire justement. Les batteries sous le plancher des sièges arrière et le moteur électrique sous le coffre, offre à l'auto une assise accrue sur la route, ce qui lui réussit plutôt bien, réduit le roulis et les trépidations de la version thermique. Parfois, le poids peut être l'ami du bien.

Bonne habitabilité et excellente qualité

Mais cette version PHEV de la star de Jeep en Europe n'a pas pour seule qualité son confort amélioré. C'est suffisamment rare pour être signalé : l'ajout de la quincaillerie hybride ne limite pas son volume de coffre. Ou presque pas. Seule une vingtaine de litres, soit l'équivalent d'une boîte à gants, le séparent des 350 l de la version thermique, même si la malle en question ne constitue pas une référence de la catégorie. Et, pour compléter ce tableau des bonnes nouvelles, l'habitabilité de ce Renegade est toujours excellent, tout comme le soin apporté aux matériaux et à leur assemblage. On n'est pas au rayon premium, mais on s'en approche.