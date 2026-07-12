Trois mois avant le Mondial de l’auto, Caradisiac vous présente les nouveautés à ne pas manquer dans lors de l’ouverture des portes du salon le 12 octobre prochain.

Après deux éditions en demi-teinte, le Mondial de l’auto 2026 retrouve des couleurs avec la réapparition des marques du groupe Stellantis comme Fiat, Lancia et Opel, mais aussi Mercedes et le grand retour de Volvo, la marque suédoise étant absente de cet événement depuis 2014. Il y aura aussi les constructeurs coréens Hyundai et Kia, la marque japonaise Honda et la marque espagnole qui monte : Cupra.

Et les marques françaises seront bien représentées pour leur événement national. On trouvera ainsi au salon le spécialiste de la « voiture sans permis » Aixam Mega, la marque sportive Alpine, la marque de luxe DS Automobiles et bien entendu le trio des marques hexagonales : Citroën, Peugeot et Renault.

Les marques chinoises omniprésentes à Paris

Les marques françaises devront composer avec l’importante délégation du groupe Volkswagen qui va d’Audi à Volkswagen, en passant par Cupra, l’incontournable marque roumaine Dacia qui a deux nouveautés à proposer, Ford qui proposera en plus de sa gamme actuelle de revisiter son histoire sportive avec plusieurs modèles de compétition. Et bien sûr, il y aura une importante délégation de constructeurs chinois : Aito, BAW, BYD, Changan, Denza, Geely, etc. Ils sont de plus en plus nombreux à investir dans les salons et les marchés européens. La marque chinoise Leapmotor devrait d’ailleurs être bien représentée puisqu’elle est désormais associée avec le groupe Stellantis et devrait fournir à celui-ci des éléments pour de futurs véhicules électriques.

L’Alpine A110 Future annonce l’A110 électrique

Les visiteurs du Mondial de l’auto 2024 auront de quoi satisfaire leur curiosité, car outre les gammes des constructeurs automobiles, les nouveautés seront nombreuses. Il ne faudra pas passer à côté de l’Alpine A110 Future, le mulet de la future A110 électrique, ne pas oublier le crossover Audi e-tron ni le concept-car de la future Citroën 2CV. La nouvelle Lancia Gamma sera l’une des stars italiennes avec les SUV Fiat Grizzly et Grizzly Fastback, tandis que la petite Smart #2 rappellera des souvenirs à ceux qui ont aimé la Fortwo. Bien entendu Volkswagen proposera son lot de véhicules électriques dont le trio : ID.Polo, ID.3 Neo et le SUV ID.Cross. Mercedes devrait présenter son nouveau Mercedes GLA et la division AMG le beau coupé Mercedes-AMG GT 4 portes EV désormais électrique. Electrique aussi, la future BMW iM3 et le SUV Volvo EX60, tandis que la Peugeot E-208 GTi sera présente aux côtés on l’espère de la future Peugeot E-208 ou d’une évocation sous la forme d’un concept-car. Enfin, Renault montrera le restylage Renault Mégane E-Tech et quelques concept-cars, tandis que la marque Dacia dont le Losange est propriétaire présentera sa toute nouvelle Spring et son grand crossover Striker. Si les nouveautés sont nombreuses on regrette l’absence de Toyota (et de Lexus) alors que le constructeur japonais produit en France, ou bien encore la non-participation à l’évènement des célèbres marques sportives que sont Ferrari et Porsche.