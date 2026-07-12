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4X4 - SUV - Crossover

Dossier

Trois mois avant le Mondial de l’auto, Caradisiac vous présente les nouveautés à ne pas manquer dans lors de l’ouverture des portes du salon le 12 octobre prochain.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Paul Pellerin

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DOSSIER – C’est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d’automobile, le Mondial de l’auto se déroulera du 12 au 18 octobre (du 13 au 18 pour le public). Il y aura du beau monde à Paris puisque de nombreux constructeurs seront présents. Trois mois avant Caradisiac vous fait découvrir ces nouveautés qui feront la joie des visiteurs.

Trois mois avant le Mondial de l’auto, Caradisiac vous présente les nouveautés à ne pas manquer dans lors de l’ouverture des portes du salon le 12 octobre prochain.

Après deux éditions en demi-teinte, le Mondial de l’auto 2026 retrouve des couleurs avec la réapparition des marques du groupe Stellantis comme Fiat, Lancia et Opel, mais aussi Mercedes et le grand retour de Volvo, la marque suédoise étant absente de cet événement depuis 2014. Il y aura aussi les constructeurs coréens Hyundai et Kia, la marque japonaise Honda et la marque espagnole qui monte : Cupra.

Et les marques françaises seront bien représentées pour leur événement national. On trouvera ainsi au salon le spécialiste de la « voiture sans permis » Aixam Mega, la marque sportive Alpine, la marque de luxe DS Automobiles et bien entendu le trio des marques hexagonales : Citroën, Peugeot et Renault.

C’est la 91e édition du salon parisien qui voit le retour de Mercedes et de Volvo, le constructeur suédois qui n’était pas présent depuis une dizaine d’années viendra avec une grande délégation de modèles dont la grande berline électrique ES90 lancée fin 2025.
C’est la 91e édition du salon parisien qui voit le retour de Mercedes et de Volvo, le constructeur suédois qui n’était pas présent depuis une dizaine d’années viendra avec une grande délégation de modèles dont la grande berline électrique ES90 lancée fin 2025.

Les marques chinoises omniprésentes à Paris

Les marques françaises devront composer avec l’importante délégation du groupe Volkswagen qui va d’Audi à Volkswagen, en passant par Cupra, l’incontournable marque roumaine Dacia qui a deux nouveautés à proposer, Ford qui proposera en plus de sa gamme actuelle de revisiter son histoire sportive avec plusieurs modèles de compétition. Et bien sûr, il y aura une importante délégation de constructeurs chinois : Aito, BAW, BYD, Changan, Denza, Geely, etc. Ils sont de plus en plus nombreux à investir dans les salons et les marchés européens. La marque chinoise Leapmotor devrait d’ailleurs être bien représentée puisqu’elle est désormais associée avec le groupe Stellantis et devrait fournir à celui-ci des éléments pour de futurs véhicules électriques.

Les marques chinoises investissent en Europe afin de concurrencer les marques européennes avec des modèles électriques performants, à l’image de ce SUV citadin B03X qui dispose de batteries LFP à très haute densité lui offrant jusqu’à 382 km d’autonomie WLTP.
Les marques chinoises investissent en Europe afin de concurrencer les marques européennes avec des modèles électriques performants, à l’image de ce SUV citadin B03X qui dispose de batteries LFP à très haute densité lui offrant jusqu’à 382 km d’autonomie WLTP.

L’Alpine A110 Future annonce l’A110 électrique

Les visiteurs du Mondial de l’auto 2024 auront de quoi satisfaire leur curiosité, car outre les gammes des constructeurs automobiles, les nouveautés seront nombreuses. Il ne faudra pas passer à côté de l’Alpine A110 Future, le mulet de la future A110 électrique, ne pas oublier le crossover Audi e-tron ni le concept-car de la future Citroën 2CV. La nouvelle Lancia Gamma sera l’une des stars italiennes avec les SUV Fiat Grizzly et Grizzly Fastback, tandis que la petite Smart #2 rappellera des souvenirs à ceux qui ont aimé la Fortwo. Bien entendu Volkswagen proposera son lot de véhicules électriques dont le trio : ID.Polo, ID.3 Neo et le SUV ID.Cross. Mercedes devrait présenter son nouveau Mercedes GLA et la division AMG le beau coupé Mercedes-AMG GT 4 portes EV désormais électrique. Electrique aussi, la future BMW iM3 et le SUV Volvo EX60, tandis que la Peugeot E-208 GTi sera présente aux côtés on l’espère de la future Peugeot E-208 ou d’une évocation sous la forme d’un concept-car. Enfin, Renault montrera le restylage Renault Mégane E-Tech et quelques concept-cars, tandis que la marque Dacia dont le Losange est propriétaire présentera sa toute nouvelle Spring et son grand crossover Striker. Si les nouveautés sont nombreuses on regrette l’absence de Toyota (et de Lexus) alors que le constructeur japonais produit en France, ou bien encore la non-participation à l’évènement des célèbres marques sportives que sont Ferrari et Porsche.

L’Alpine A110 Future est un show-car préfigurant la prochaine Alpine A110 électrique, elle sera présente au Mondial. Belle et rapide, elle s’est attaquée à la montée de Goodwood avec à son volant le pilote de F1, Pierre Gasly. Elle est équipée de la nouvelle plateforme APP destinée aux futurs modèles électriques de la marque de Dieppe.
L’Alpine A110 Future est un show-car préfigurant la prochaine Alpine A110 électrique, elle sera présente au Mondial. Belle et rapide, elle s’est attaquée à la montée de Goodwood avec à son volant le pilote de F1, Pierre Gasly. Elle est équipée de la nouvelle plateforme APP destinée aux futurs modèles électriques de la marque de Dieppe.

Bilan

En réunissant un beau plateau de constructeurs mondiaux, le Mondial de l’auto compte bien retrouver son lustre d’antan. Il y a deux ans, 508 000 visiteurs avaient emprunté ses allées, l’organisateur espère bien dépasser ce record d’affluence. Quoi qu’il arrive avec un nombre important de nouveautés automobiles, que nous allons détailler maintenant, la 91e édition du Mondial de l’auto devrait marquer les esprits.

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