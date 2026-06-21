Dans moins de 4 mois, vous allez pouvoir déambuler dans les allées et entre les stands du Mondial de l'auto, qui revient du 12 au 18 octobre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles. Vous pourrez y admirer du beau monde puisque une soixantaine de marques automobiles ont déjà répondu présent cette fois-ci, selon une première liste officielle. En effet, la 91e édition de ce salon parisien mythique, un peu malmené ces dernières années, a réussi à rameuter Volvo après 12 ans d'absence, Mercedes-Benz ou encore Hyundai, aux côtés des groupes Stellantis et Renault. Une armada qui va secouer ce show.

Mais face à une Europe qui affûte ses armes, la Chine rétorque bien sûr ! Oui, près d'un tiers des exposants confirmés à ce jour, soit plus de 20 marques, débarquent tout droit de l'Empire du Milieu avec des ambitions démesurées et des technologies de pointe. Qui sont vraiment ces marques chinoises qui veulent faire trembler les géants historiques au Mondial de l'auto ? Passage en revue des forces en présence.

212

En levant le nez sur les structures (préparez-vous au spectacle), vous allez donc apercevoir des noms inconnus au bataillon comme 212, ou Beijing Automobile Works de son vrai nom. Ce fabricant chinois vous présentera certainement son étonnant BAW 212. Commercialisé en Allemagne, ce 4x4 attirera votre attention par son design très proche des Land Rover Defender et Mercedes Classe G et surtout par son moteur diesel et sa boîte auto à 8 rapports. Son prix pourrait aussi vous surprendre puisqu'il est proposé à moins de 20 000 euros en Chine.

Aito

Aito, marque issue du groupe Seres, s'est pendant très longtemps reposée sur sa collaboration avec le géant de la tech Huawei et ses systèmes embarqués, interface logicielle, pilotage semi-autonome, etc… La gamme hors Europe s'étoffe déjà de plusieurs modèles électriques et hybrides à prolongateur d’autonomie, comme le grand SUV Aito M8, avec 1 500 km d’autonomie combinée en EREV. A voir ce que nous réserve cette marque chinoise car sa stratégie européenne reste encore assez floue.

BYD et Denza

BYD, c'est un peu le chinois incontournable qui s'impose en ce moment en maître de l'électrique et qui fait trembler l'Occident. Il s'agit du premier vendeur de voitures électrifiées au monde, ainsi porté par des modèles au rapport qualité/prix attractifs et batteries bluffantes. Outre ses Atto 2, Seal, Sealion 7 et sa petite Dolphin, le groupe ne se contente plus de sa marque éponyme ultra-populaire et va utiliser Paris comme rampe de lancement pour asseoir sa domination globale et prouver sa puissance de frappe technologique. En présentant donc aussi sa marque Denza. De standing premium, celle-ci se place directement en concurrente des BMW et Mercedes, et vous allez pouvoir vous extasier devant le monospace D9 et la Z9 GT 100% électrique à la fiche technique et aux performances impressionnantes. Oui, celle qui peut envoyer jusqu'à 1 156 ch se déplace vraiment à la façon d'un crabe ! La marque vous fera aussi rêver avec la grosse cavalerie, soit son cabriolet électrique Denza Z surpuissant de 1 000 ch, qui vise Porsche à son arrivée dans quelques mois en Europe.

Xpeng

Xpeng est sûrement l'un des spécialistes de la tech et de l’intelligence embarquée qui vous séduira pendant le salon. Il incarne cette nouvelle vague chinoise ultra-numérique qui transforme la voiture en smartphone sur roues, misant tout sur ses innovations logicielles et ses aides à la conduite ultra-avancées. Aux côtés de son robot-taxi, vous verrez peut-être son nouveau grand SUV, dévoilé il y a quelques semaines et positionné au sommet de sa gamme, le GX. Ce dernier a totalisé près de 25 000 commandes après 12 heures de commercialisation seulement. N'oublions pas également son G6, disponible à partir de 43 000 euros, dont la recharge spectaculaire vous fera craquer... grâce à un temps de recharge passant de 10 à 80% en moins de 12 minutes à la borne.

Geely Auto et Zeekr

Geely avance doucement ses pions. Le 4e constructeur de l'Empire du Milieu, propriétaire de marques européennes bien connues comme Volvo ou Lotus, débarque en France avec sa propre griffe. Il compte bien rafler la mise avec ses deux SUV (l’E5 et le Starray EM-i aux prix très attractifs) et une citadine, future rivale de la Renault 5 E-Tech, la EX2 qui est actuellement l'une des voitures électriques la plus vendue en Chine. On devrait la découvrir au Mondial, mais la version européenne devrait s'équiper d'une batterie de 40 kWh et une autonomie d'environ 350 km. Geely embarque aussi sa marque Zeekr, son nouveau fleuron 100% électrique haut de gamme et sportif. Chasseuse assumée de Tesla, elle mise sur des performances routières époustouflantes et des designs très sculptés. La berline 001 et la 7GT se chargeront aussi de vous surprendre par leurs technologies insolentes.

Gac

Gac (Guangzhou Automotive Company) est l'un des plus anciens constructeurs chinois et débarquera aussi en Europe d'ici la fin de l'année. L'Aion UT sera sa première voiture électrique, une berline compacte de 4,27 m de long et 430 km d'autonomie. Son prix de départ pour se caler autour de 28 000 euros pour être directement en concurrence avec la Renault Megane E-Tech. Puis viendra le SUV V, un modèle du segment C, également électrique. Surprise sur le stand.

Leapmotor

Désormais soutenue par Stellantis, Leapmotor bénéficie d'un coup de projecteur inédit à Paris. Vous découvrirez entre autres nouveautés peut-être les modèles électriques B05 et B10 aux prix canons, 25 000 euros pour le premier, pure propulsion à moteur arrière et objet technologique roulant. Reste à étalonner le confort, le comportement, la tenue de route de cette voiture. Leapmotor va profiter du réseau de distribution européen du puissant Stellantis et donc peaufiner sa logistique pour envahir nos concessions en France.

Changan, Deepal, Nevo et Avatr

Avatr devrait assomer le marché automobile européen. Cette marque appartient au groupe Changan, crée en 2018, ce qui lui permet d'exceller dans les aides à la conduite et la technologie embarquée dans les cockpits. Elle est également née d'une coentreprise avec le fabricant de batterie CATL, pour lui conférer une avance sur ce sujet. Sa gamme se compose déjà de trois modèles électriques.

Encore méconnue chez nous, Changan est la maison-mère d'Avatr comme beaucoup d'autres griffes, et commercialise aussi des modèles sous sa propre marque, comme par exemple les deux SUV électriques ou à prolongateur d'autonomie Deepal S05 et S07. Le Mondial 2026 marque son entrée officielle dans l'arène européenne avec une pluie de nouveautés électrifiées. La marque compte s'appuyer sur sa gigantesque capacité de production pour casser les prix. Ce groupe chinois embarquera aussi avec lui sa marque Nevo, qui présentera semble-t-il l'A06, sa dernière voiture électrique dotée d’une batterie au sodium, la première au monde à s’équiper de cette technologie, alors que la concurrence préfère encore des batteries LFP ou NMC.

Forthing

Forthing est un membre-clé de la compagnie chinoise Dongfeng, partenaire de Stellantis, et comme la marque Peugeot, elle arbore un lion en guise de logo. Déjà vendue en Allemagne, Italie et Belgique, cette marque chinoise pourrait sortir de son chapeau le SUV Friday, ses monospaces UTour et V9 et sa berline S7 à l'occasion du Mondial, histoire de voir si les automobilistes français vont les apprécier...ou non. Précisons pour terminer que d'autres marques chinoises devrait entrer dans la danse au Mondial, et notamment les Jaecoo et Omoda qui connaissent d'excellents débuts commerciaux depuis leurs très récents lancements en France.