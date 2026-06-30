Sacrilège ? Le prochain haut de gamme de Jeep sera une voiture chinoise rebadgée

La collaboration avec les marques automobiles chinoises s’intensifie au sein du groupe Stellantis. Outre le développement de la marque Leapmotor sur le Vieux Continent, avec l’implantation d’au moins une usine en Espagne et la réutilisation d’une de ses plateformes pour concevoir un nouveau modèle Opel, le groupe désormais dirigé par Antonio Filosa prépare un rapprochement technique entre Peugeot et Dongfeng.

Ce n’est pas tout : on apprend que Dongfeng, outre la conception de deux véhicules en association avec Peugeot pour le marché automobile chinois, va également travailler avec Jeep. Dans quel but ? Commercialiser un nouveau véhicule haut de gamme du constructeur américain en Chine. Et même le vendre en Europe !

Un haut de gamme chinois

Fabio Catone, le patron de Jeep Europe, vient en effet de confirmer que le prochain modèle haut de gamme européen de la marque reposera sur une plateforme Dongfeng. Il s’agira d’un véhicule multi-énergies, avec au moins une version rechargeable, probablement conçu pour rivaliser avec les modèles du genre du BMW X3, du Mercedes GLC et de l’Audi Q5.

Il se positionnera au-dessus du Compass actuel et pourrait ainsi remplacer le Wagoneer S, ce grand SUV électrique présenté en 2023 et toujours pas commercialisé chez nous. Jeep promet qu’il respectera scrupuleusement l’ADN de la marque, notamment au registre des capacités en tout-terrain.

Deux « petits » modèles 100 % Stellantis

Jeep prépare deux autres nouveaux SUV pour le marché européen, d’une taille comprise entre celle du petit Avenger et du Compass compact. Ceux-là adopteront une technologie 100 % Stellantis et reposeront sur la plateforme STLA One, avec là aussi une gamme multi-énergies et une conception conforme au cahier des charges de Jeep. Sachant que le Renegade est en train de disparaître, ils seront très attendus chez nous pour porter les ventes de Jeep.

A noter que dans sa communication officielle, Jeep parle toujours du Recon électrique qui, contrairement au Wagoneer S, sera sans doute bien commercialisé en Europe. Le Grand Cherokee américain a lui disparu depuis 2024 et le Wrangler thermique n’a plus droit de cité non plus à cause des normes locales.