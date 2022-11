Comparatif vidéo – Jeep Compass 4xe VS Volkswagen Tiguan eHybrid : deux visions de l’écologie

Dans l’esprit de la plupart des Français, un SUV américain se conjugue encore forcément avec un gros moteur thermique, se nourrissant de préférence de sans-plomb. Mais, outre-Atlantique aussi, la voiture "propre" fait son bout de chemin et les marques made in USA ne craignent plus de proposer des véhicules électriques ou hybrides. L’annonce faite, il y a quelques mois, par Jeep, de ne plus proposer en Europe que des modèles électrifiés en a tout de même surpris plus d’un. Dans un certain nombre de cas, le constructeur parle toutefois d’une électrification a minima, avec des versions mild hybrid des Renegade et Compass. Toutefois, la majeure partie de la gamme opte désormais pour l’hybride rechargeable, à l’instar du Compass.

Sous le capot de l’américain, la motorisation 4xe, appellation retenue pour désigner les PHEV Jeep, se décline en deux niveaux de puissance : 190 ou 240 ch. Toutes deux se basent sur un quatre cylindres 1.3 Turbo, couplé à un moteur électrique. Si ce dernier développe systématiquement 60 ch, le 1.3, en revanche, voit sa puissance afficher 130 ou 180 ch. Si le premier semble avoir les faveurs du public français, c’est toutefois le second que nous avons choisi d’opposer à l’une des références de la catégorie, le Volkswagen Tiguan.

En effet, l’allemand, converti à l’hybride rechargeable depuis son restylage de 2020, ne propose qu’un unique niveau de puissance, fixé à 245 ch. Sous le capot, le 1.4 TSI de 150 ch cohabite avec un moteur électrique de 115 ch. Mais contrairement à ce qu'il se passe pour la Jeep, ces deux blocs ne délivrent pas leur puissance maximale simultanément. Autre différence par rapport au Compass, dotée dans cette version de quatre roues motrices, le Tiguan eHybrid est une simple traction. Toujours au chapitre des transmissions, notons que Jeep a fait le choix d’une boîte automatique traditionnelle comptant 6 rapports, tandis que Volkswagen s’en remet à son incontournable DSG, une boîte robotisée à double embrayage, dans sa variante 6 vitesses.

Aspects pratiques : des grands espaces made in Germany

Bien qu’ils appartiennent au même segment, le Compass rend tout de même 11 cm en longueur et 5 cm en hauteur au Tiguan. Avec ses lignes toutes en rondeurs, le premier paraît presque frêle tandis que le second impose une massivité esthétique qui le fait paraître plus gros qu’il n’est. Mais si l’allemand joue totalement la carte du SUV civilisé, l’américain ne manque pas de se doter d’effets de style rappelant qu’une Jeep, c’est d’abord fait pour l’aventure. On relève ainsi les passages de roues anguleux ainsi que des boucliers laissant une grande place aux plastiques bruts. Esthétiquement, l’un comme l’autre ne manquent pas de reprendre les éléments visuels incontournables de leurs marques respectives, à commencer par la calandre, dotée de sept ouvertures verticales sur la Jeep et de deux barres chromées horizontales sur le Volkswagen.

Si, au moment de trouver une place de stationnement, les centimètres en moins du Compass seront de précieux alliés, ils se paient cher lorsqu’il s’agit de voyager en famille. L’espace est suffisamment généreux aux places avant, mais manque pour les jambes des occupants de la banquette. À l’inverse, un duo d’adultes de plus d’1m80 trouvera sans peine ses aises dans le Tiguan. C’est toutefois en matière de bagages qu’il faudra le plus se restreindre. Avec ses 476 l, le Volkswagen ne bat déjà aucun record. Mais, avec seulement 420 l, le Compass propose, lui, une malle à peine plus volumineuse que celle de certaines citadines. Dans un cas comme dans l’autre, l’implantation de la batterie du système hybride fait perdre de précieux litres de chargement par rapport aux autres versions de la gamme. Limitée à 18 l sur le Compas, cette perte est carrément de 139 l sur le Tiguan. Pour se faire pardonner, ce dernier inclut dans sa dotation de série une banquette coulissante aux dossiers inclinables.

Quasiment invisible à l’extérieur, le restylage du Compass saute aux yeux à bord. La Jeep s’est, en effet, offert à cette occasion une toute nouvelle planche de bord. Plus moderne, avec son combiné d’instrumentations digital et sa large tablette tactile de 10,1", dont la définition est parmi les meilleures du marché, elle se veut aussi plus qualitative. Sa partie supérieure est composée d’un plastique moussé arborant de fausses surpiqûres, donnant l’impression qu’elle est habillée de cuir, et on trouve, sur toute sa longueur, un bandeau imitant l’aluminium surligné d’un filet chromé. Visuellement, elle fait son petit effet. Il ne faut toutefois pas s’attarder sur les plastiques des contre-portes et du tunnel central, assez indigents, ni sur la robustesse des assemblages de ce mobilier de bord.

La présentation intérieure du Tiguan paraît, à l’opposé, assez datée. Il est vrai que le mobilier n’a pas été retouché depuis la sortie de cette génération, en 2016. Certes, on trouve, ici aussi, une instrumentation totalement numérique et l’écran du système multimédia, avec ses 10" de diagonale, n’a rien de riquiqui. Mais l’implantation de ce dernier au centre de la console centrale, et donc hors du champ de vision du conducteur, n'est plus digne d’une voiture moderne. Pour compenser ce défaut, il faudra piocher dans la liste des options et s’offrir l’affichage tête haute à 650 €. En matière de qualité de fabrication, en revanche, ce Volkswagen n’a pas de leçon à recevoir. Chaque matériau a été choisi avec le plus grand soin et les ajustements des uns avec les autres ne souffrent aucune critique. L’ensemble a visiblement été conçu pour durer, comme le veut la réputation de la marque.

Note : 13 /20 14,4 /20

Budget : un américain à l’appétit mesuré

Deux moteurs, c’est forcément plus cher qu’un seul. Aussi, que nos deux rivaux du jour affichent des tarifs haut perchés n’étonnera personne. Avec un ticket d’entrée à 48 700 € pour le Compass et à 48 020 € pour le Tiguan, nos deux rivaux ne sont ainsi pas à la portée de toutes les bourses. Rappelons tout de même que, dans ces versions de base, ils bénéficient tous les deux d’un bonus écologique de 1 000 €, à condition que la commande soit passée au plus tard le 31 décembre et que la voiture soit livrée avant le 1er avril 2023. Notons également que, à ce prix, il faudra se contenter du premier niveau de finition du Volkswagen, nommé Life Business. La Jeep offre au minimum, dans sa variante de 240 ch, le deuxième, baptisé Limited. Cela n’est pas sans conséquence sur la dotation de série, comme nous le verrons au chapitre suivant.

Chez Jeep, l’offre comprend 3 versions distinctes : la Limited, la Trailhawk à la vocation plus baroudeuse et disponible dès 51 000 €, et la S qui apparaît ici et qui réclame un minimum de 52 000 €. Volkswagen propose plus de choix puisqu’à la Life Business viennent s’ajouter l’Elegance à 50 850 €, la R-Line à 51 495 € et la R-Line Exclusive à 55 430 €.

En plus de tarifs plus digestes, le Compass se montre également moins exigeant financièrement au quotidien. Premier bon point, il permet de parcourir 40 à 45 km en mode tout électrique, soit 5 à 10 km de plus que le Tiguan. Second bon point, en mode hybride et sur parcours mixte, il parvient à se satisfaire de 6 l/100 km en moyenne. Là encore, c’est 1 l de sans-plomb économisé tous les 100 km par rapport au Volkswagen.

Note : 13,3 /20 12,3 /20

Équipement : All inclusive à bord de la Jeep

Si le Compass ne propose pas moins que 3 niveaux de finitions distincts, il place d’emblée la barre assez haut en matière d’équipement de série. Ainsi, l’entrée de gamme Limited embarque d’office les jantes alliage de 18", l’excellent système multimédia doté d’un écran de 10,1" ainsi que le régulateur de vitesse adaptatif, la clé mains libres, le combiné d’instrumentations digital, la caméra de recul et la transmission intégrale. Le tout pour 48 700 €, avant déduction du bonus écologique de 1 000 €.

Dans sa variante Elegance, la première accessible à la clientèle des particuliers, le Tiguan eHybrid se montre encore plus généreux, puisque les projecteurs matriciels et le toit ouvrant sont livrés sans supplément. Il faudra toutefois s’acquitter de 50 580 €, soit 1 880 € de plus que la Jeep, et même 2 880 € au total puisque ce prix interdit au Volkswagen de prétendre au bonus écologique.

Pour leurs milieux de gamme, nos deux concurrents ont fait le choix de versions très typées. Au Compass la variante Trailhawk, vendue 51 000 €, et à la vocation baroudeuse avec ses jantes de 17" habillés de pneumatiques M+S, de plaques de protection pour les soubassements et de suspensions adaptées à un usage en tout-terrain. Au Tiguan une tenue sportive R-Line, reconnaissable à son kit carrosserie, ses jantes de 19" et sa présentation intérieure suggestive, mais privé des phares matriciels et du toit ouvrant, affiché à 51 495 €.

Ce match voit s’opposer les définitions haut de gamme qui s’accordent sur la volonté d’afficher un certain dynamisme esthétique. Le Compass S affirme principalement ce caractère avec ses jantes noires de 19" de diamètre, mais il n’en oublie pas le luxe avec sa sellerie cuir, ses sièges avant électriques et son hayon mains libres. Le Tiguan, pour sa part, se nomme R-Line Exclusive et complète la dotation du R-Line "tout court" des projecteurs Matrix LED, des sièges, électriques à l’avant, habillés de cuir, du toit ouvrant et des caméras 360°. Une générosité supérieure à celle du Compass, pour un prix qui l’est aussi : 55 430 € contre 52 000 € pour l’américain.