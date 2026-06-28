Quelle fut notre surprise quand nous avons vu Peugeot au salon Auto China il y a quelques semaines. Non seulement la présence d’une marque française sur ce plus grand salon automobile du monde détonne, mais elle a eu l’audace d’y présenter deux prototypes sans en faire la moindre communication avant. Le Lion a cueilli tout le monde à froid en dévoilant deux exclusivités totales. Elles sont le fruit d’un partenariat avec Dongfeng pour signer la grande relance de Peugeot sur le marché chinois, ainsi opérée par les Concept 6 et Concept 8. Respectivement un break de chasse et un énorme SUV au design pour le moins radicalement différent des Peugeot françaises.

Des Peugeot interdites de séjour en France

Mais sachez que ces deux futures modèles ne sont pas du tout une exception. Peugeot tient sa liste de modèles exclusifs réservés aux marchés étrangers. Oui, il y a bien des Peugeot interdites de séjour et qui rugissent très loin de la France. Pour séduire l’Amérique du Sud, l’Afrique ou l’Asie, la marque au Lion s’autorise des audaces stylistiques et des segments taillés pour les marchés locaux. Du baroudeur en passant par des berlines XXL, c’est un vrai paradoxe pour un constructeur tricolore, qui préfère parfois chasser sur des terres lointaines avec des armes que l’on aimerait bien voir chez nos concessionnaires. Tour d’horizon.

Le Peugeot Landtrek que la France attend toujours

Alors que Peugeot peaufine son image de marque premium et branchée en Europe à grands coups de SUV électriques et de citadines technologiques, le constructeur commence sa double vie avec le Landtrek. C’est le modèle extra-européen par excellence et peut-être à ce jour l’une des plus grandes frustrations des amateurs de véhicules utilitaires. Il s’agit d’un véritable pick-up de franchissement, doté d’une vraie transmission intégrale et d’un 2.2 diesel de 200 chevaux, assez robuste, et capable de charger jusqu’à une tonne.

Il a été conçu pour dévaler les pistes d’Afrique et d’Amérique latine et coche ainsi toutes les cases du véhicule polyvalent, ainsi proposé à partir de 21 000 euros. Le voir en France n'est possible que par l’importation privée. Peugeot ne souhaite pas le commercialiser en France pour des raisons évidentes de malus écologique, qui condamnerait immédiatement sa carrière.

La Peugeot 408 Sedan, seulement pour l’Asie

Vous le connaissez certainement, le modèle 408 en France est un crossover fastback surélevé au look ultra-futuriste. Mais en Chine, la donne est différente. Avec son partenaire chinois Dongfeng, Peugeot y propose plutôt la 408 Sedan, une berline tricorps classique avec une malle arrière bien distincte. Restylée récemment, elle est plus longue et plus habitable à l’arrière, en misant tout sur le confort des passagers. Donc davantage familiale avec son volume de coffre maximal. Un classicisme rassurant pour les automobilistes chinois, qui peuvent se l’offrir à partir de 13 500 euros.

La Peugeot 508 allongée… en version L

La Peugeot 508 a tiré sa révérence sur notre marché l’année dernière. Mais la berline française s’offre un second souffle en Chine, ainsi plus grande de 12 centimètres, pour atteindre 4,90 mètres. Ce modèle, appelé 508L, avec un empattement accru pour privilégier l’espace aux jambes – critère crucial en Chine —, a complètement abandonné le hayon européen au profit d’un coffre classique à malle et des portières à encadrement de vitres. Et sous le capot, cette 508 L se pare d’un moteur essence 1.8 turbo, pour un prix de départ ne dépassant pas 20 000 euros.

Le Peugeot Partner « à l’ancienne » en Amérique du Sud

Chez nous, le Peugeot Partner a cédé sa place à une version modernisée, ainsi partagée avec les modèles de Citroën et Opel. Mais en Amérique du Sud, plus particulièrement en Argentine, le Lion le produit depuis 2022 et commercialise encore une version dérivée des anciennes générations. Appelée Partner Rapid, celle-ci est dépouillée d’électronique superflue et reste surtout très abordable. Cet utilitaire, très proche du Fiat Fiorino, continue de faire le bonheur des artisans locaux, loin de nos réglementations sécuritaires.

Mais le catalogue mondial de Peugeot s’étoffe également de l’ancien Peugeot 3008, toujours commercialisé en Chine, ainsi rallongé de 6,5 cm et renommé 4008. Il aurait bénéficié de mises à niveau technologiques locales spécifiques.